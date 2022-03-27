Хочу пересечь границу с Польшей. Что нужно знать?

Если ты собираешься или уже пересекла границу с Польшей и не знаешь, что делать дальше, мы подготовили чек-лист. Смотри, что нужно знать.

Зарегистрируйся

Это – первый шаг. Зарегистрироваться можно в любом центре рецепции.

Это очень важно, потому что именно с регистрацией тебе будут доступны жилье и питание. В центре ты можешь воспользоваться помощью медиков, психолога, отдохнуть и поесть.

Список рецепционных центров на сайте. Также там есть подробная информация на украинском, польском, английском и русском языках.

Перевозка семьи

Мужчину или совершеннолетнего сына перевезти нельзя, поскольку они подлежат мобилизации. В Польше могут находиться женщины, дети и мужчины старше 60 лет или те, кто не подлежит призыву.

В индивидуальных случаях решение о возможности пересечения украинской границы принимает Пограничная служба Украины.

Процедуру воссоединения семьи можно начать в случае, если твой мужчина находился в Польше на основании разрешения на постоянный или временный быт, голубой карты, статуса беженца, дополнительной защиты, согласия на быт по гуманитарным соображениям.

Домашние питомцы

Собаки, кошки и фретки должны иметь микрочип и документы, подтверждающие вакцинацию, остальные животные – грызуны, кролики, пресмыкающиеся, земноводные, аквариумные обитатели, беспозвоночные – пропускаются без особых требований.

Опасность на границе

К сожалению, на границах встречаются сутенеры, занимающиеся торговлей женщинами и девушками. Чтобы избежать опасности, соблюдай простые правила:

Не садись в чужое авто, особенно с затемненным стеклом. Если едешь одна, найди компанию других женщин. В случае если едешь в машине с чужими людьми, сфотографируй водителя, его документы и номера автомобиля. Пришли эти фото родным. Не соглашайся на неоплачиваемую работу, в обмен на крышу над головой и так далее.

Если едешь с ребенком

Напиши на листе всю информацию о том, куда едешь с ребенком, его имя и фамилию, свой номер и номера телефонов родственников в Украине, степень родства.

Дорога длинная и сложная. Также укажи номера мобильных тех, к кому путешествуешь.

Будьте осторожны! Война непременно закончится. Ранее мы рассказывали, какие документы нужно иметь в ЕС.