Путешествия и вдохновение

Хочу пересечь границу с Польшей. Что нужно знать?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 27 марта 2022, 23:00
Хочу перетнути кордон з Польщею. Що маю знати?
Фото: Unsplash

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