Хочу перетнути кордон з Польщею. Що маю знати?

Якщо ти збираєшся або вже перетнула кордон із Польщею та не знаєш, що робити далі, ми підготували чек-лист. Дивись, що потрібно знати.

Зареєструйся

Це — перший крок. Зареєструватися можна у будь-якому рецепційному центрі.

Це дуже важливо, бо саме з реєстрацією тобі будуть доступні житло та харчування. У центрі ти можеш скористатись допомогою медиків, психологів, відпочити та поїсти.

Перелік рецепційних центрів на сайті. Також там є детальна інформація українською, польською, англійською та російською мовами.

Перевезення родини

Чоловіка або повнолітнього сина перевезти не можна, оскільки вони підлягають мобілізації. У Польщі можуть перебувати жінки, діти й чоловіки, які старші 60 років або ті, хто не підлягають призову.

В індивідуальних випадках рішення про можливість перетину українського кордону приймає Прикордонна служба України.

Процедуру возз’єднання родини можна розпочати у випадку, якщо твій чоловік перед війною перебував у Польщі на підставі дозволу на постійний або тимчасовий побут, блакитної карти, статусу біженця, додаткового захисту, згоди на побут з гуманітарних міркувань.

Домашні улюбленці

Собаки, коти та фретки повинні мати мікрочіп та документи, що підтверджують вакцинацію, решта тварин – гризуни, кролики, плазуни, земноводні, акваріумні мешканці, безхребетні – пропускаються без особливих вимог.

Небезпека на кордоні

На жаль, на кордонах трапляються сутенери, які займаються торгівлею жінками та дівчатами. Щоб уникнути небезпеки, дотримуйся простих правил:

Не сідай в чуже авто, особливо із затемненим склом. Якщо їдеш сама, знайди товариство інших жінок. У випадку, якщо їдеш у машині з чужими людьми, сфотографуй водія, його документи та номери автомобіля. Надішли ці фото рідним. Не погоджуйся на неоплачувану роботу, в обмін на дах над головою тощо.

Якщо їдеш з дитиною

Напиши на листку всю інформацію про те, куди їдеш з дитиною, її ім’я та прізвище, свій номер та номери телефонів родичів в Україні, ступінь спорідненості.

Дорога довга та складна. Також вкажи номери мобільних тих, до кого подорожуєш.

Будьте обережні! Війна обов’язково закінчиться. Раніше ми розповідали, які документи потрібно мати у ЄС.