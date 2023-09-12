Общие плейлисты и поиск рецептов по фото? Что ждет пользователей iPhone 15 с новой iOS 17

Еще несколько сотен лет назад было трудно представить, как можно говорить с кем-то, кто находится на другом континенте. Теперь в наше время мы не представляем разве что, как провести день без своего телефона, что помогает нам все с большим количеством дел.

В частности, для многих незаменимым стал iPhone, поэтому становится интересно, что ждать от обновления операционной системы для новенького iPhone 15.

Когда выйдет обновление iOS 17 для iPhone 15

Обновление программного обеспечения iOS 17 для разработчиков стало доступно еще в июне этого года. Однако оно имело определенные недостатки, поэтому на широкую общественность его представили осенью.

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А вот уже с сентября 2023 года обновление доступно для всех пользователей iPhone, вышедших после iPhone XS.

Что нового будет для пользователей iPhone с iOS 17

Для пользователей iPhone разработчики произвели немало обновлений. В частности, речь идет об автоматической расшифровке голосовых заметок. Также с помощью искусственного интеллекта можно будет выполнять автокоррекцию и подбор слов, соответствующих стилю письма владельца.

Кроме того, не придется надолго задерживаться, если ты хочешь поделиться номером телефона, поскольку это можно будет делать только одним прикосновением к другому iPhone или Apple Watch.

Станет также доступна функция просмотра карты при отсутствии сети. Стоит только скачать регионы карт, чтобы не беспокоиться, что ты можешь потеряться, если у тебя нет соединения с интернетом.

Поможет не потеряться и функция поиска по приложениям, сообщениям и заметкам. Что больше — обновление даст возможность искать рецепты блюд по фотографии.

Еще одна полезная функция для пользователей новых iPhone 15 — это автоматическое удаление коротких сообщений, когда пройдет определенное время. Это нужно, чтобы не засорять память и не заставлять владельца девайса тратить лишнее время на скучное дело.

Чтобы улучшить состояние психического здоровья, разработчики добавили соответствующую функцию iPhone, которая позволит записывать собственные чувства и оценить эмоциональное состояние. Важно и то, что таким образом можно следить за уровнем тревожности и депрессии и в конце концов предотвращать тяжелые состояния.

Поможет улучшить эмоциональное состояние и обычная музыка, особенно когда плейлисты теперь можно будет составлять вместе с друзьями.

Интересуешься, какие модели iPhone будут совместимы с iOS 17? Тогда читай подробности по ссылке.

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