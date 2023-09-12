Общие плейлисты и поиск рецептов по фото? Что ждет пользователей iPhone 15 с новой iOS 17

Еще несколько сотен лет назад было трудно представить, как можно говорить с кем-то, кто находится на другом континенте. Теперь в наше время мы не представляем разве что, как провести день без своего телефона, что помогает нам все с большим количеством дел.
В частности, для многих незаменимым стал iPhone, поэтому становится интересно, что ждать от обновления операционной системы для новенького iPhone 15.
Обновление программного обеспечения iOS 17 для разработчиков стало доступно еще в июне этого года. Однако оно имело определенные недостатки, поэтому на широкую общественность его представили осенью.
А вот уже с сентября 2023 года обновление доступно для всех пользователей iPhone, вышедших после iPhone XS.
Для пользователей iPhone разработчики произвели немало обновлений. В частности, речь идет об автоматической расшифровке голосовых заметок. Также с помощью искусственного интеллекта можно будет выполнять автокоррекцию и подбор слов, соответствующих стилю письма владельца.
Кроме того, не придется надолго задерживаться, если ты хочешь поделиться номером телефона, поскольку это можно будет делать только одним прикосновением к другому iPhone или Apple Watch.
Станет также доступна функция просмотра карты при отсутствии сети. Стоит только скачать регионы карт, чтобы не беспокоиться, что ты можешь потеряться, если у тебя нет соединения с интернетом.
Поможет не потеряться и функция поиска по приложениям, сообщениям и заметкам. Что больше — обновление даст возможность искать рецепты блюд по фотографии.
Еще одна полезная функция для пользователей новых iPhone 15 — это автоматическое удаление коротких сообщений, когда пройдет определенное время. Это нужно, чтобы не засорять память и не заставлять владельца девайса тратить лишнее время на скучное дело.
Чтобы улучшить состояние психического здоровья, разработчики добавили соответствующую функцию iPhone, которая позволит записывать собственные чувства и оценить эмоциональное состояние. Важно и то, что таким образом можно следить за уровнем тревожности и депрессии и в конце концов предотвращать тяжелые состояния.
Поможет улучшить эмоциональное состояние и обычная музыка, особенно когда плейлисты теперь можно будет составлять вместе с друзьями.
Интересуешься, какие модели iPhone будут совместимы с iOS 17? Тогда читай подробности по ссылке.
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