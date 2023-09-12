Спільні плейлисти та пошук рецептів за фото? Що чекає на користувачів iPhone 15 з новою iOS 17

Ще кількасот років тому було важко уявити, як можна говорити з кимось, хто знаходиться на іншому континенті. Тепер? у наш час? ми не уявляємо хіба що, як провести день без свого телефону, який допомагає нам все з більшою кількістю справ.

Зокрема, для багатьох незамінним став iPhone, тому стає цікаво, чого чекати від оновлення операційної системи для новенького iPhone 15.

Коли вийде оновлення iOS 17 для iPhone 15

Оновлення програмного забезпечення iOS 17 для розробників стало доступним ще у червні цього року. Однак воно мало певні недоліки, тому на широкий загал його представили восени.

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Тож з вересня 2023 року оновлення доступне для всіх користувачів iPhone, які вийшли після iPhone XS.

Що нового буде для користувачів iPhone з iOS 17

Для користувачів iPhone розробники зробили чимало оновлень. Зокрема, йдеться про автоматичне розшифрування голосових нотаток. Також за допомогою штучного інтелекту можна буде виконувати автокорекцію та підбір слів, що будуть відповідати стилю письма власника.

Крім того, не доведеться надовго затримуватись, якщо ти хочеш поділитись номером телефону, оскільки це можна буде робити лише одним дотиком до іншого iPhone чи Apple Watch.

Стане теж доступною функція перегляду карти за відсутності мережі. Варто лише завантажити регіони карт, щоб не перейматись, що ти можеш загубитись, коли не матимеш з’єднання з інтернетом.

Допоможе не загубитись і функція пошуку за програмами, повідомленнями та нотатками. Що більше — оновлення дасть можливість шукати рецепти страв за фотографією.

Ще одна корисна функція для володарів iPhone 15 — це автоматичне видалення коротких повідомлень, коли мине певний час. Це потрібно, аби не засмічувати пам’ять та не змушувати власника девайсу витрачати зайвий час на нудну справу.

Щоб покращити стан психічного здоров’я, розробники додали відповідну функцію для iPhone, яка дозволить записувати власні почуття та оцінити емоційний стан. Важливо і те, що таким чином можна слідкувати за рівнем тривожності та депресії й зрештою запобігати тяжким станам.

Допоможе покращити емоційний стан і звичайна музика, особливо коли плейлисти тепер можна буде складати разом із друзями.

Цікавишся, які моделі iPhone будуть сумісні з iOS 17? Тоді читай деталі за посиланням.

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