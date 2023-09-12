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Спільні плейлисти та пошук рецептів за фото? Що чекає на користувачів iPhone 15 з новою iOS 17

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 20:05
ios 17
Фото: Unsplash

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