Испортили вещи в химчистке? Рассказываем, что ты можешь сделать

На любимой одежде могут появиться пятна, которые не отстирает ни один пятновыводитель. Тогда, с намерением спасти одежду, можно воспользоваться тяжелой артиллерией — химчисткой.
Там есть более мощные средства для борьбы с пятнами. Однако у таких услуг тоже есть минус — одежда после химчистки может вернуться испорченной.
Что делать в такой ситуации и как закон защищает твои права, рассказали в государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
Потребителей защищает ст. 10 Закона Украины, поэтому в случае выявления недостатков в проделанной работе потребитель имеет полное право требовать:
Заметь, что выдвинуть такие требования ты можешь, если обнаружишь недостатки при принятии проделанной работы или непосредственно при оказании услуги.
Если выявить недостатки при приеме работы невозможно, права потребителя защищены еще и в течение гарантийного или установленного договором срока.
Учитывая закон, когда будешь забирать вещи с химчистки, нужно проверить качество выполнения услуги и ее соответствие заказу в присутствии исполнителя.
Если тебе отдают некачественно очищенные или испорченные вещи, обратись в администрацию заведения с письменной жалобой.
Если тебе отдают некачественно очищенные или испорченные вещи, обратись в администрацию заведения с письменной жалобой.
К жалобе добавь копию квитанции с химчистки и копии других документов, которые могут являться доказательствами по делу: копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи и т.д.
После этого исполнитель обязан в течение месяца возместить ущерб.
С некоторыми загрязнениями можно справиться и без химчистки. К примеру, в материале мы рассказали простые способы, как убрать жвачку из одежды.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.