Испортили вещи в химчистке? Рассказываем, что ты можешь сделать

На любимой одежде могут появиться пятна, которые не отстирает ни один пятновыводитель. Тогда, с намерением спасти одежду, можно воспользоваться тяжелой артиллерией — химчисткой.

Там есть более мощные средства для борьбы с пятнами. Однако у таких услуг тоже есть минус — одежда после химчистки может вернуться испорченной.

Что делать в такой ситуации и как закон защищает твои права, рассказали в государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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Закон защищает твои права: что ты можешь требовать

Потребителей защищает ст. 10 Закона Украины, поэтому в случае выявления недостатков в проделанной работе потребитель имеет полное право требовать:

бесплатного устранения недостатков в разумный срок;

соответствующего уменьшения цены за проделанную работу;

бесплатного изготовления другой вещи из такого же материала и такого же качества;

повторного выполнения работы;

возмещения причиненного ущерба с полным устранением недостатков работы своими силами или с привлечением третьего лица;

реализации других прав, предусмотренных действующим законодательством в день заключения соответствующего договора.

Заметь, что выдвинуть такие требования ты можешь, если обнаружишь недостатки при принятии проделанной работы или непосредственно при оказании услуги.

Если выявить недостатки при приеме работы невозможно, права потребителя защищены еще и в течение гарантийного или установленного договором срока.

Что делать, если вещи из химчистки вернулись испорченными

Учитывая закон, когда будешь забирать вещи с химчистки, нужно проверить качество выполнения услуги и ее соответствие заказу в присутствии исполнителя.

Если тебе отдают некачественно очищенные или испорченные вещи, обратись в администрацию заведения с письменной жалобой.

К жалобе добавь копию квитанции с химчистки и копии других документов, которые могут являться доказательствами по делу: копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи и т.д.

После этого исполнитель обязан в течение месяца возместить ущерб.

С некоторыми загрязнениями можно справиться и без химчистки. К примеру, в материале мы рассказали простые способы, как убрать жвачку из одежды.

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