Зіпсували речі в хімчистці? Розповідаємо, що ти можеш вдіяти

На улюбленому одязі можуть з’явитися плями, які не відпере жоден плямовивідник. Тоді, з наміром врятувати одяг, можна скористатися важкою артилерією — хімчисткою.

Там є значно потужніші засоби для боротьби з плямами. Однак у таких послуг теж є мінус — одяг після хімчистки може повернутися зіпсованим.

Що робити в такій ситуації і як закон захищає твої права, розповіли у державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Зараз також дивляться

Закон захищає твої права: що ти можеш вимагати

Споживачів захищає ст. 10 Закону України, тож у разі виявлення недоліків у виконаній роботі споживач має повне право вимагати:

безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

відповідного зменшення ціни за виконану роботу;

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості;

повторного виконання роботи;

відшкодування завданих збитків з повним усуненням недоліків роботи своїми силами чи із залученням третьої особи;

реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зауваж, що висунути такі вимоги ти можеш, якщо виявиш недоліки під час приймання виконаної роботи або безпосередньо під час надання послуги.

Якщо виявити недоліки під час приймання роботи неможливо, права споживача захищені ще й протягом гарантійного чи встановленого договором строку.

Що робити, якщо речі з хімчистки повернулися зіпсовані

З огляду на закон, коли забиратимеш речі з хімчистки, маєш перевірити якість виконання послуги та її відповідність замовленню в присутності виконавця.

Якщо ж тобі віддають неякісно очищені або зіпсовані речі, звернися до адміністрації закладу з письмовою скаргою.

До скарги додай копію квитанції з хімчистки та копії інших документів, які можуть бути доказами у справі: копія документа, що засвідчує вартість речі, копія довідки про оцінну вартість речі тощо.

Після цього виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки.

З деякими забрудненнями можна впоратися і без хімчистки. До прикладу, у матеріалі ми розповіли прості способи, як прибрати жуйку з одягу.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.