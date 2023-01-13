Речі будуть, як нові: як прибрати ковтунці з одягу

Дуже часто в зимовий період улюблений одяг зношується та ніби заростає ковтунцями. Це відбувається зі светрами, сукнями, кардиганами, костюмами та пальтами.

Волохаті клубочки поступово роблять одяг зношеним, і на це впливає не тільки якість тканини, а й те, як ти доглядаєш за речима. Як прибрати ковтунці з одягу — читай у матеріалі.

Спеціальна машинка для стрижки ковтунців

В інтернеті є безліч різноманітних моделей машинок для видалення ковтунців. Ці прибори працюють як від електроенергії, так і від батарейок.

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Пристрій доволі компактний та недорогий (можна знайти до 200 грн).

Формою схожий на електробритву. Це — найкращий спосіб для того, щоб швидко та безпечно позбутися ковтунців або задирок і не зіпсувати одяг.

Скористайся бритвою

Якщо ти поспішаєш на роботу, хочеш одягнути улюблений светр, але на ній побачив(-ла) скочені кульки — можна позбутися цієї проблеми за допомогою звичайнісінької бритви.

Адже замовляти або купувати в магазині спеціальну машинку — справа не швидка.

Звичайнісінька бритва є в домі ледь не у кожного, до того ж вона прекрасно справляється зі своїм завданням.

Для того, щоб позбутися ковтунців, скористайся інструкцією:

візьми одяг, який скошлатився, і знайди на ньому місця із найбільшим скупченням ковтунців;

візьми одноразову бритву й акуратно проведи по тканині;

проблемні місця, на яких утворювалися ковтунці, витри сухою серветкою, щоб забрати залишки.

Чим ще можна видалити ковтунці

Ледь не у кожної людини в квартирі можна знайти жорстку губку, пемзу, наждачку, скотч і ролик для одягу. За допомогою цих предметів можна видалити ковтунці раз і назавжди.

Пам’ятай, що всі маніпуляції з тканинами потрібно проводити максимально акуратно, щоб не утворилися задирки і нові кульки.

Цей спосіб чудово підходить для виробів із ненатуральних тканин. Однак ліпше не застосовувати губку для того, щоб позбутися кульок на дорогому шовку або светрах.

Найкраще у такий спосіб очищати поліестер.

Крім того, можна скористатися зубною щіткою. Для цього необхідно взяти виріб із густими зубчиками. Просто візьми улюблену кофтинку та плавно вичісуй усі неідеальності на тканині. Таке розчісування добре виконує свою роботу на мохері, ангорі та інших вовняних речах.

Після таких домашніх способів краще замочити одяг у воді з невеликою кількістю оцту. А потім — попрати та висушити звичним способом.

Один із найліпших методів для того, щоб позбутися ковтунців — використовувати ножиці.

Цей спосіб вважають також і найдовшим, адже якщо предмет гардеробу сильно закошлачений, то на те, щоб впоратися із ковтунцями, піде доволі багато часу. Візьми манікюрні ножиці та обережно відрізай кожну кульку, яка зіпсувала одяг.

Якщо терпіння на такі методи не вистачає, ліпше віднеси одяг у хімчистку або спробуй попрати його у пом’якшувачі для тканин.

Існує безліч хімічних засобів, які легко роблять волокна еластичними та збільшують їхню щільність. Для цього улюблений одяг необхідно попрати в такому засобі кілька разів.

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