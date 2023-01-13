Вещи будут как новые: как убрать катышки с одежды

Очень часто в зимний период любимая одежда изнашивается и обрастает катышками. Такое происходит со свитерами, платьями, кардиганами, костюмами и пальто.

Мохнатые клубочки постепенно делают одежду изношенной, и на это влияет не только качество ткани, но и то, как ты ухаживаешь за вещами. Как убрать катышки с одежды — читай в материале.

Специальная машинка для стрижки катышек

В интернете есть множество разнообразных моделей машинок для удаления катышек. Эти приборы работают как от электроэнергии, так и от батареек.

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Устройство достаточно компактное и недорогое (можно найти до 200 грн).

По форме похоже на электробритву. Это — лучший способ для того, чтобы быстро и безопасно избавиться от катышек или заусениц и не испортить одежду.

Воспользуйся бритвой

Если ты спешишь на работу, хочешь одеть любимую кофту, но на ней увидел(-а) скатанные шарики — можно избавиться от этой проблемы с помощью самой обыкновенной бритвы.

Ведь заказывать или покупать в магазине специальную машинку — дело не быстрое.

Обычная бритва есть в доме чуть ли не у каждого, к тому же она прекрасно справляется со своей задачей.

Для того чтобы избавиться от катышек, воспользуйся инструкцией:

возьми одежду и найди на ней места с наибольшим скоплением шариков;

возьми одноразовую бритву и аккуратно проведи по ткани;

проблемные места, на которых образовывались катышки, вытри сухой салфеткой, чтобы убрать остатки.

Чем еще можно удалить катышки

Чуть ли не у каждого человека в квартире можно найти жесткую мочалку, пемзу, наждачку, скотч и ролик для одежды. С помощью этих предметов можно удалить катышки раз и навсегда.

Однако нужно помнить о том, что все манипуляции с тканями нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не образовались заусеницы и новые шарики.

Этот способ отлично подходит для изделий из ненатуральных тканей. Однако лучше не применять мочалку для того, чтобы избавиться от шариков на дорогом шелке или свитерах. Лучше всего в таком случае очищать полиэстер.

Кроме того, можно воспользоваться зубной щеткой. Для этого нужно взять изделие с густыми зубчиками. Просто возьми любимую кофточку, но плавно вычесывай все неидеальности на ткани.

Такая расческа хорошо выполняет свою работу на мохере, ангаре и других шерстяных вещах.

После данных процедур лучше замочить одежду в воде с небольшим количеством уксуса. А потом — постирать и высушить привычным способом.

Один из лучших методов для того, чтобы избавиться от катышек — использовать ножницы. Этот способ считают также и самым длительным, ведь если предмет гардероба сильно взлохмаченный, то на то, чтобы справиться с катышками, уйдет достаточно много времени.

Возьми маникюрные ножницы и аккуратно отрезай каждый шарик, который испортил твою одежду.

Если терпения на такие методы не хватает, лучше отнеси одежду в химчистку или попробуй постирать ее в смягчителе для тканей. Существует множество химических средств, которые с легкостью делают волокна эластичными и увеличивают их плотность.

Для этого любимую одежду необходимо постирать в таком средстве несколько раз.

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