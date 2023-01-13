Вещи будут как новые: как убрать катышки с одежды

Очень часто в зимний период любимая одежда изнашивается и обрастает катышками. Такое происходит со свитерами, платьями, кардиганами, костюмами и пальто.
Мохнатые клубочки постепенно делают одежду изношенной, и на это влияет не только качество ткани, но и то, как ты ухаживаешь за вещами. Как убрать катышки с одежды — читай в материале.
В интернете есть множество разнообразных моделей машинок для удаления катышек. Эти приборы работают как от электроэнергии, так и от батареек.
Устройство достаточно компактное и недорогое (можно найти до 200 грн).
Устройство достаточно компактное и недорогое (можно найти до 200 грн).
По форме похоже на электробритву. Это — лучший способ для того, чтобы быстро и безопасно избавиться от катышек или заусениц и не испортить одежду.
Если ты спешишь на работу, хочешь одеть любимую кофту, но на ней увидел(-а) скатанные шарики — можно избавиться от этой проблемы с помощью самой обыкновенной бритвы.
Ведь заказывать или покупать в магазине специальную машинку — дело не быстрое.
Ведь заказывать или покупать в магазине специальную машинку — дело не быстрое.
Обычная бритва есть в доме чуть ли не у каждого, к тому же она прекрасно справляется со своей задачей.
Чуть ли не у каждого человека в квартире можно найти жесткую мочалку, пемзу, наждачку, скотч и ролик для одежды. С помощью этих предметов можно удалить катышки раз и навсегда.
Однако нужно помнить о том, что все манипуляции с тканями нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не образовались заусеницы и новые шарики.
Однако нужно помнить о том, что все манипуляции с тканями нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не образовались заусеницы и новые шарики.
Этот способ отлично подходит для изделий из ненатуральных тканей. Однако лучше не применять мочалку для того, чтобы избавиться от шариков на дорогом шелке или свитерах. Лучше всего в таком случае очищать полиэстер.
Кроме того, можно воспользоваться зубной щеткой. Для этого нужно взять изделие с густыми зубчиками. Просто возьми любимую кофточку, но плавно вычесывай все неидеальности на ткани.
Такая расческа хорошо выполняет свою работу на мохере, ангаре и других шерстяных вещах.
Такая расческа хорошо выполняет свою работу на мохере, ангаре и других шерстяных вещах.
После данных процедур лучше замочить одежду в воде с небольшим количеством уксуса. А потом — постирать и высушить привычным способом.
Один из лучших методов для того, чтобы избавиться от катышек — использовать ножницы. Этот способ считают также и самым длительным, ведь если предмет гардероба сильно взлохмаченный, то на то, чтобы справиться с катышками, уйдет достаточно много времени.
Возьми маникюрные ножницы и аккуратно отрезай каждый шарик, который испортил твою одежду.
Возьми маникюрные ножницы и аккуратно отрезай каждый шарик, который испортил твою одежду.
Если терпения на такие методы не хватает, лучше отнеси одежду в химчистку или попробуй постирать ее в смягчителе для тканей. Существует множество химических средств, которые с легкостью делают волокна эластичными и увеличивают их плотность.
Для этого любимую одежду необходимо постирать в таком средстве несколько раз.
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