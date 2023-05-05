Не жди, пока на листьях будут следы! Как бороться с тлей на розах: безопасные и быстрые способы

Многие садовники не ждут, когда на листьях появятся следы от тли, а проводят первую обработку от вредителей весной.

Таким образом, они играют на опережение. Но одного раза для борьбы с тлей недостаточно. В зависимости от того, какое средство ты выберешь, тебе придется повторить действия от двух до восьми раз. Как бороться с тлей на розах — читай в материале.

Как бороться с тлей на розах и почему она опасна для цветов

Чаще всего соки из роз высасывает зеленая тля. Она сама по себе очень губительна, а кроме того является переносчиком разных заболеваний. Если ты обнаружил(-а) даже небольшое количество тли на цветах, нужно действовать. Если с ней ничего не делать, тля подкинет такие проблемы:

листья пожелтеют и скрутятся;

бутоны и цветки деформируются и будут высыхать;

листья покроются липким мучнистым налетом;

начнется размножение черного сажистого грибка на мучнистом налете (он снижает уровень фотосинтеза);

растения заразятся вирусными и грибковыми заболеваниями;

ослабленные растения погибнут (если случай запущенный).

Чем обработать розы от тли: самые безопасные методы

Если заражение только началось, можно собрать тлю на цветках вручную. Для этого собери ее и промой бутоны, стебли под сильной струей воды. Но делать это нужно каждый день.

Кроме того, можно воспользоваться мыльным раствором. Для того чтобы его приготовить, смешай столовую ложку мыла с литром воды.

Получившимся раствором опрыскивай розы в течение нескольких дней. Кроме того, опрыскивать цветы можно отваром из крапивы. Делать это нужно до тех пор, пока пораженные участки не освободятся от тли. Также важно обязательно удалять поврежденные части розы.

Как бороться с тлей на розах: народные способы

Зольный отвар. Для приготовления разведи в 10 л воды 300–400 г золы, поставь на огонь и кипяти примерно два часа. Остуди, удали крупные кусочки (чтобы не забился опрыскиватель) и обрабатывай розарий. Настой табачной пыли. Для того чтобы его приготовить, залей 0,5 стакана табачной пыли литром воды и кипяти смесь 30 мин. Дай ей сутки настояться, процеди, разведи водой вдвое и добавь 10–20 г хозяйственного мыла. Получившейся смесью опрыскивай розы каждый месяц. Настой луковой шелухи. Залей 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправь на неделю в тепло. После этого процеди и опрыскивай пораженные растения, а также еще здоровые в целях профилактики. Настой чеснока. Возьми несколько крупных головок чеснока, измельчи вместе с кожурой, залей ведром воды и дай настояться в течение 24 часов. Этим настоем опрыскивай кусты от тли, долгоносика и клеща.

Как избавиться от тли на розах: препараты

Для первой обработки берут системные препараты. Например: Актару, Кораген, Мовенто или Энжио. После этого цветы можно пробовать обрабатывать такими средствами: Прованто Профи, Цезарь, Оперкот, Балазо или Вертимек.

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