Не жди, пока на листьях будут следы! Как бороться с тлей на розах: безопасные и быстрые способы

Многие садовники не ждут, когда на листьях появятся следы от тли, а проводят первую обработку от вредителей весной.
Таким образом, они играют на опережение. Но одного раза для борьбы с тлей недостаточно. В зависимости от того, какое средство ты выберешь, тебе придется повторить действия от двух до восьми раз. Как бороться с тлей на розах — читай в материале.
Чаще всего соки из роз высасывает зеленая тля. Она сама по себе очень губительна, а кроме того является переносчиком разных заболеваний. Если ты обнаружил(-а) даже небольшое количество тли на цветах, нужно действовать. Если с ней ничего не делать, тля подкинет такие проблемы:
Если заражение только началось, можно собрать тлю на цветках вручную. Для этого собери ее и промой бутоны, стебли под сильной струей воды. Но делать это нужно каждый день.
Кроме того, можно воспользоваться мыльным раствором. Для того чтобы его приготовить, смешай столовую ложку мыла с литром воды.
Кроме того, можно воспользоваться мыльным раствором. Для того чтобы его приготовить, смешай столовую ложку мыла с литром воды.
Получившимся раствором опрыскивай розы в течение нескольких дней. Кроме того, опрыскивать цветы можно отваром из крапивы. Делать это нужно до тех пор, пока пораженные участки не освободятся от тли. Также важно обязательно удалять поврежденные части розы.
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