Не чекай, поки на листі будуть сліди! Як боротися з попелицями на трояндах: безпечні та швидкі способи

Багато садівників не чекають, коли на листі з’являться сліди від попелиці, а проводять першу обробку від шкідників навесні.
Так вони грають на випередження. Але одного разу для боротьби з попелицею недостатньо. Залежно від того, який засіб вибереш, тобі доведеться повторити дії від двох до восьми разів. Як боротися з попелицею на трояндах — читай у матеріалі.
Найчастіше соки з троянд висмоктує зелена попелиця. Вона чинить згубний вплив на рослину, а крім цього є переносником різних захворювань. Якщо ти виявив(-ла) навіть невелику кількість попелиці на квітах, потрібно діяти. Якщо з нею нічого не робити, попелиця підкине такі проблеми:
Якщо зараження тільки почалося, можна зібрати попелицю на квітках вручну. Для цього збери її та промий бутони, стебла під сильним струменем води. Але це потрібно робити щодня.
Крім цього, можна скористатися мильним розчином. Для того щоб його приготувати, змішай столову ложку мила з літром води.
Крім цього, можна скористатися мильним розчином. Для того щоб його приготувати, змішай столову ложку мила з літром води.
Розчином, що вийшов, обприскуй троянди протягом декількох днів. Крім цього, обприскувати квіти можна відваром із кропиви. Робити це потрібно доти, доки постраждалі ділянки не звільняться від попелиці. Також важливо обов’язково видаляти пошкоджені частини троянди.
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