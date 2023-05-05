Не чекай, поки на листі будуть сліди! Як боротися з попелицями на трояндах: безпечні та швидкі способи

Багато садівників не чекають, коли на листі з’являться сліди від попелиці, а проводять першу обробку від шкідників навесні.

Так вони грають на випередження. Але одного разу для боротьби з попелицею недостатньо. Залежно від того, який засіб вибереш, тобі доведеться повторити дії від двох до восьми разів. Як боротися з попелицею на трояндах — читай у матеріалі.

Як боротися з попелицями на трояндах і чому вони небезпечні для квітів

Найчастіше соки з троянд висмоктує зелена попелиця. Вона чинить згубний вплив на рослину, а крім цього є переносником різних захворювань. Якщо ти виявив(-ла) навіть невелику кількість попелиці на квітах, потрібно діяти. Якщо з нею нічого не робити, попелиця підкине такі проблеми:

листя пожовкне і скрутиться;

бутони та квітки деформуються та висихатимуть;

листя покриється липким борошнистим нальотом;

почнеться розмноження чорного грибка на борошнистому нальоті (він знижує рівень фотосинтезу);

рослини заразяться вірусними та грибковими захворюваннями;

ослаблені рослини загинуть (якщо випадок запущений).

Чим обробити троянди від попелиці: найбезпечніші методи

Якщо зараження тільки почалося, можна зібрати попелицю на квітках вручну. Для цього збери її та промий бутони, стебла під сильним струменем води. Але це потрібно робити щодня.

Крім цього, можна скористатися мильним розчином. Для того щоб його приготувати, змішай столову ложку мила з літром води.

Розчином, що вийшов, обприскуй троянди протягом декількох днів. Крім цього, обприскувати квіти можна відваром із кропиви. Робити це потрібно доти, доки постраждалі ділянки не звільняться від попелиці. Також важливо обов’язково видаляти пошкоджені частини троянди.

Як боротися з попелицями на трояндах: народні способи

Відвар із попелу. Для приготування розведи в 10 л води 300–400 г попелу, постав на вогонь і кип’яти приблизно дві години. Дай охолонути, видали великі шматочки (щоб не забився обприскувач) та обробляй розарій. Настій тютюнового пилу. Для того щоб його приготувати, залий 0,5 склянки тютюнового пилу літром води та кип’яти суміш 30 хв. Дай їй настоятися добу, проціди, розведи водою вдвічі та додай 10–20 г господарського мила. Отриманою сумішшю обприскувати троянди потрібно щомісяця. Настій цибулиння. Залий 200 г лушпиння цибулі 10 л теплої води та постав на тиждень у тепле місце. Після цього проціди та обприскуй уражені рослини, а також здорові з метою профілактики. Настій часнику. Візьми кілька великих головок часнику, подрібни разом зі шкіркою, залий водою і дай настоятися протягом 24 годин. Цим настоєм обприскуй кущі від попелиці, довгоносика та кліща.

Як позбутися попелиці на трояндах: препарати

Для першої обробки беруть системні препарати. Наприклад: Актару, Кораген, Мовенто чи Енжіо. Після цього квіти можна пробувати обробляти такими засобами: Прованто Профі, Цезар, Оперкот, Балазо або Вертімек.

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