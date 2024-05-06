Как часто мыть волосы ребенку — трихолог развенчал самые распространенные мифы

Уход за волосами — непременная процедура не только для взрослых, но и для детей. Но детская кожа очень ранима, поэтому перед мытьем головы нужно знать основные правила гигиены ребенка.

Врач-трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей рассказал УП. Життя, как часто надо мыть голову ребенку.

Как часто надо мыть волосы ребенку

По словам специалиста, это зависит от активности ребенка и его возраста. У детей, еще не прошедших половое созревание, сальные железы не работают должным образом. Основное загрязнение происходит при различных активностях: прогулок, игр и т.д.

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Нередко в детских волосах обнаруживается песок, грязь, ворсинки, растения и прочее. Поэтому если ребенок посещает детский сад или начальную школу, то голову нужно мыть как минимум раз в неделю. При необходимости можно увеличить количество мытья до двух или даже трех.

А вот после начала полового созревания волосы будут загрязняться больше и чаще. Это связано с гормональной перестройкой организма, провоцирующей повышенное выделение кожного сала.

— Надо учитывать, как работают сальные железы. Если сильно жирнеют, то можно мыть волосы ежедневно шампунем для взрослых. Подросткам важно выглядеть красивыми, чтобы чувствовать себя комфортно в кругу ровесников, — говорит Кузьма Хобзей.

При необходимости детям можно использовать и другие средства — маски, бальзамы, кондиционеры. Ведь детские волосы тоже испытывают негативное влияние солнца, краски, хлорированной воды и т.д. Поэтому требует увлажнения.

Использовать средства для взрослых можно. В этом нет ничего ужасного. Это только стереотип, в котором нет логики, — отметил трихолог.

Рассказывая, как часто надо мыть голову ребенку, Кузьма также подчеркнул, что не следует мыть волосы мылом.

Мыло нейтрализует кислоту на поверхности кожи и изменяет рН. А значит, нарушает микрофлору и делает волосы благоприятной средой для развития грибков. А еще мыло очень пересушивает кожу головы.

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