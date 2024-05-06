Як часто можна мити волосся дитині — трихолог розвінчав найрозповсюдженіші міфи

Догляд за волоссям — неодмінна процедура не лише для дорослих, але й для дітей. Але дитяча шкіра дуже вразлива, тому перед миттям голови потрібно знати основні правила гігієни дитини.

Лікар-трихолог і дерматолог Кузьма Хобзей розповів УП. Життя, як часто треба мити голову дитині.

Як часто треба мити волосся дитині

За словами фахівця, це залежить від активності дитини та її віку. У дітей, що ще не пройшли статеве дозрівання, сальні залози не працюють належним чином. Основне забруднення відбувається під час різних активностей: прогулянок, ігор тощо.

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Нерідко у дитячому волоссі можна знайти пісок, бруд, ворсинки, рослини та інше. Тому якщо дитина відвідує дитсадок або початкову школу, то голову треба мити щонайменше раз на тиждень. За потреби можна збільшити кількість миття до двох або навіть трьох.

А от після початку статевого дозрівання волосся забруднюватиметься більше і частіше. Це пов’язано із гормональною перебудовою організму, яка провокує підвищене виділення шкірного сала.

— Треба зважати, як працюють сальні залози. Якщо сильно жирніє, то можна мити волосся щодня шампунем для дорослих. Підліткам важливо виглядати гарними, щоб почуватися комфортно у колі ровесників, — каже Кузьма Хобзей.

За потреби дітям можна використати також й інші засоби — маски, бальзами, кондиціонери. Адже дитяче волосся теж зазнає негативного впливу сонця, фарби, хлорованої води тощо. Тому також потребує зволоження.

Використовувати засоби для дорослих можна. У цьому немає нічого страшного. Це — лише стереотип, у якому немає логіки, — зазначив трихолог.

Розповідаючи, як часто треба мити голову дитині, Кузьма також підкреслив, що не слід мити волосся милом.

Мило нейтралізує кислоту на поверхні шкіри та змінювати рН. А отже порушує мікрофлору і робить волосся сприятливою середою для розвитку грибків. А ще мило дуже пересушує шкіру голови.

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