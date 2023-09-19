Свежие, сочные и собственного выращивания. Как правильно хранить яблоки на зиму — лучшие способы

Украинцы привыкли заботиться самостоятельно о своем достатке и нуждах. А потому многие прибегают к закруткам, заготовке урожая и приготовлению пищи длительного хранения. Если ты хочешь есть собственноручно выращенные фрукты зимой, читай, как хранить яблоки.
Свежие фрукты и овощи зимой стоят достаточно дорого, ведь это не сезон. Поэтому лучшим способом экономить и есть питательные продукты — хранить их на зиму правильным способом.
На срок хранения сильно влияет сорт яблок. Выбирай осенние, позднеспелые яблоки или зимние. Обрати внимание на эти сорта: Симиренко, Аврора крымская, Богатырь. Хранить нужно во влажном помещении, где циркулирует воздух, с температурой от -1°C до +2°C.
Перебери яблоки — они должны быть без внешних повреждений. Если ты как раз собираешь урожай, оставляй на яблоке плодоножку, потому что это увеличивает срок хранения. Плоды можно покрыть воском, глицерином или прополисом.
Если урожай был собран в дождливую или влажную погоду, нужно дать подсохнуть яблокам. Отсортированные яблоки разложи в тару по размерам, чтобы предотвратить неравномерное созревание или перезревание.
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