Как лечить седалищный нерв: причины и симптомы воспаления

Болит верхняя часть ног и ягодицы? Возможно, у тебя воспаление седалищного нерва, или ишиас. Этот орган проходит от нижней части спины, ягодиц и вниз по ногам, а его ущемление может стать причиной острой боли в этой зоне.

Как лечить седалищный нерв, почему он воспаляется и чем помочь себе – читай в материале.

Ущемление седалищного нерва: симптомы

Специалисты по болезням опорно-двигательного аппарата Нью-Йоркского госпиталя ортопедической медицины называют несколько ключевых симптомов воспаления седалищного нерва.

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Главным симптомом ущемления седалищного нерва является боль, охватывающая ягодицы и распространяющаяся по задней поверхности ноги.

Эта боль является резкой и жгучей, усиливается во время хождения и удержания ног на весу.

К другим симптомам воспаления седалищного нерва относят:

сложности в передвижении;

хромота;

онемение конечностей;

слабость в ногах.

Почему воспаляется седалищный нерв

Седалищный нерв — один из ключевых органов, обеспечивающий функцию ходьбы, поэтому любые проблемы, касающиеся нерва, сразу сковывают наши движения, из-за чего передвижение может быть достаточно болезненным.

Воспаление – это результат сдавления нерва, что приводит к ухудшению его работы. Обычно воспаление седалищного нерва является симптомом болезней опорно-двигательного аппарата, в частности крестцово-поясничного отдела. Среди них:

смещение позвонков и искривление позвоночника;

нарушение функций крестцово-подвздошного или тазобедренного сустава;

грыжа межпозвонкового диска;

остеохондроз;

спазм грушевидной мышцы в результате чрезмерной физической нагрузки или травм.

Одной из наиболее распространенных причин воспаления седалищного нерва является переохлаждение седалищно-поясничной зоны, вследствие чего нерв простужается и начинает болеть.

Поэтому напоминаем о необходимости ношения теплой одежды в холодные поры года, особенно закрывающей поясницу и ягодицы.

Как лечить седалищный нерв

Чтобы лечение проходило максимально эффективно, и самое главное, чтобы не повредить себе еще больше, нужно сразу обратиться к врачу для полного обследования.

Обследование включает визуальный осмотр и пальпацию седалищно-поясничной зоны. Врач может посоветовать сделать следующие проверки:

МРТ поясничной зоны;

УЗИ органов малого таза;

рентген поясницы и костей таза;

общий анализ крови.

Первая задача лечения седалищного нерва — расслабление мышц, снятие воспаления и улучшение кровообращения к нервным окончаниям. Возможна и медикаментозная терапия с использованием противовоспалительных препаратов и обезболивающих инъекций.

Лечение седалищного нерва всегда проходит комплексно, то есть вместе с обследованием и лекарством назначается физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и мануальная терапия.

Специалист может посоветовать средства для дополнительного улучшения симптомов ущемления седалищного нерва в домашних условиях. Чаще всего это фиксирующие пояса, корсеты и лечебные упражнения.

Многие люди начинают свое лечение седалищного нерва с выполнения упражнений для спины или поясницы, думая, что это поможет убрать болевой синдром.

Но предостерегаем: любые упражнения для самолечения могут стать причиной возникновения более сильной боли и усугубления проблем с нервом, и, как результат, лечение будет проходить сложнее и дольше.

Дождись вердикта врача и диагноза, а потом, если есть возможность и показания, начинай делать упражнения, которые тебе предложит специалист.

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