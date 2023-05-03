Как всегда, в самый неподходящий момент! Что делать, если защемило шею: объясняет эксперт

Защемление нерва — это не самое сложное заболевание, однако оно ощутимо сказывается на функциональном состоянии человека, в связи с чем больной нуждается в немедленной помощи терапевтического типа. Что делать, если защемило шею — читай в материале.
Реабилитолог и массажист Павел Петренко отмечает, что боль, которую испытывает человек при ущемлении нерва, является одной из самых невыносимых. Чаще всего это случается в самые неподходящие моменты, когда некому помочь. Поэтому нужно знать и понимать, как прийти в норму в домашних условиях.
Эксперт выделяет наиболее распространенные признаки, наблюдаемые при защемлении:
По словам реабилитолога, если тебя беспокоит эта проблема достаточно часто, необходимо обратиться к врачам. Также могут помочь ЛФК, специализированная тренировка, прием болеутоляющих и противовоспалительных препаратов, которые снимут неприятные ощущения с шеи и предотвращают развитие воспалительного процесса. Помимо этого очень заметным будет массаж шеи.
Делать его можно сидя или стоя. Самое главное — не съежиться и не напрягать мышцы шеи, плеч и спины. Это довольно сложно, потому что в движениях рук плечевые мышцы, так или иначе, вовлечены, потому, как только руки устали — сделай перерыв.
Но даже при этих симптомах возможен легкий точечный массаж. Массировать шею в домашних условиях следует осторожно, не допуская сильных разминающих и надавливающих движений.
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