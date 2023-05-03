Как всегда, в самый неподходящий момент! Что делать, если защемило шею: объясняет эксперт

Защемление нерва — это не самое сложное заболевание, однако оно ощутимо сказывается на функциональном состоянии человека, в связи с чем больной нуждается в немедленной помощи терапевтического типа. Что делать, если защемило шею — читай в материале.

Защемило шею: что делать и почему возникает боль

Реабилитолог и массажист Павел Петренко отмечает, что боль, которую испытывает человек при ущемлении нерва, является одной из самых невыносимых. Чаще всего это случается в самые неподходящие моменты, когда некому помочь. Поэтому нужно знать и понимать, как прийти в норму в домашних условиях.

Ущемило шею: причины

Эксперт выделяет наиболее распространенные признаки, наблюдаемые при защемлении:

мигрени;

онемение, а иногда локализованное покалывание в затылочной области головы;

при повороте головы в сторону боль усиливается, а диапазон поворота очень понижен;

болезненные ощущения могут распространяться и на другие области, например, на корень языка;

могут появляться боли в левой ключице, груди;

онемение конечностей.

Что делать, если защемило шею

По словам реабилитолога, если тебя беспокоит эта проблема достаточно часто, необходимо обратиться к врачам. Также могут помочь ЛФК, специализированная тренировка, прием болеутоляющих и противовоспалительных препаратов, которые снимут неприятные ощущения с шеи и предотвращают развитие воспалительного процесса. Помимо этого очень заметным будет массаж шеи.

Защемило шею: делаем массаж

Делать его можно сидя или стоя. Самое главное — не съежиться и не напрягать мышцы шеи, плеч и спины. Это довольно сложно, потому что в движениях рук плечевые мышцы, так или иначе, вовлечены, потому, как только руки устали — сделай перерыв.

Для того чтобы лучше контролировать процесс, встань (сядь) перед зеркалом. Не торопись закончить процедуру как можно быстрее, получай удовольствие — и массаж шеи принесет тебе гораздо больше пользы: В результате массажа улучшается приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной, следовательно, нормализуется давление, в том числе и внутричерепное. Улучшаются обменные процессы в нервных клетках, следовательно, укрепляется нервная система. Уменьшаются проявления невроза и депрессии, улучшается настроение, сон. Уменьшается головная боль, отечность лица, повышается работоспособность, улучшается память. Центральная нервная система работает без сбоев, а затем нормализуется общее состояние организма, укрепляется иммунитет.

Противопоказанием для массажа являются:

инфекционные заболевания;

повышенная температура тела;

онкология;

высокие показатели внутричерепного давления;

тромбоз;

раны, ожоги, кожные заболевания на голове и шее;

послеоперационный период.

Но даже при этих симптомах возможен легкий точечный массаж. Массировать шею в домашних условиях следует осторожно, не допуская сильных разминающих и надавливающих движений.

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