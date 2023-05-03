Як завжди, у найбільш невідповідний момент! Що робити, якщо защемило шию: пояснює експерт

Защемлення нерва — це не найскладніше захворювання, однак воно відчутно позначається на функціональному стані людини, у зв’язку з чим хворий(-а) потребує негайної допомоги терапевтичного типу.

Що робити, якщо защемило шию — читай в матеріалі.

Защемило шию: що робити та чому виникає біль

Реабілітолог та масажист Павло Петренко зазначає, що біль, яку відчуває людина у разі защемлення нерва, є однією з найбільш нестерпних. Найчастіше це трапляється у найневідповідніші моменти, коли немає кому допомогти. Тому потрібно знати та розуміти, як прийти в норму в домашніх умовах.

Защемило шию: причини

Експерт виділяє найбільш поширені ознаки, що спостерігаються при защемленні:

мігрені;

оніміння, а іноді локалізоване поколювання в потиличній області голови;

при повороті голови в сторону біль посилюється, а діапазон повороту дуже знижений;

хворобливі відчуття можуть поширюватися і на інші області, наприклад, на корінь язика;

можуть з’являтися болі в лівій ключиці, грудей;

оніміння кінцівок.

Що робити, якщо защемило шию

За словами реабілітолога, якщо тебе турбує ця проблема доволі часто, необхідно звернутися до лікарів. Також можуть допомогти ЛФК, спеціалізоване тренування, прийом болезаспокійливих і протизапальних препаратів, які знімуть неприємні відчуття з шиї та запобігатимуть розвиткові запального процесу. Крім цього, дуже помічним буде масаж шиї.

Защемило шию: робимо масаж

Робити його можна сидячи чи стоячи. Найголовніше — не сутулитися і не напружувати м’язи шиї, плечей і спини. Це досить складно, тому що в рухах рук плечові м’язи, так чи інакше, залучені, тому, як тільки руки втомилися — зроби перерву.

Для того, щоб краще контролювати процес, встань (сядь) перед дзеркалом.

Не поспішай закінчити процедуру якомога швидше, отримуй задоволення — і масаж шиї принесе тобі набагато більше користі:

Внаслідок масажу покращується приплив артеріальної крові до головного мозку та відтік венозної, а отже, нормалізується тиск, зокрема й внутрішньочерепний. Покращуються обмінні процеси у нервових клітинах, отже, зміцнюється нервова система. Зменшуються прояви неврозу та депресії, покращується настрій, сон. Зменшується головний біль, набряклість обличчя, підвищується працездатність, покращується пам’ять. Центральна нервова система працює без збоїв, а відтак, нормалізується загальний стан організму, зміцнюється імунітет.

Протипоказанням для масажу є:

інфекційні захворювання, підвищена температура тіла;

онкологія;

високі показники артеріального чи внутрішньочерепного тиску;

тромбоз;

рани, опіки, шкірні захворювання на голові та шиї;

післяопераційний період.

Але навіть за цих симптомів можливий легкий точковий масаж. Масажувати шию в домашніх умовах слід обережно, не допускаючи сильних розминаючих і надавлюючих рухів.

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