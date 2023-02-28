Ефективно та бюджетно: які вправи для рук можна робити з фітнес-резинкою вдома

Тепло вже зовсім не за горами, а це означає, що час починати приводи своє тіло до ладу після зими. Та не у всіх є можливість витрачати час і гроші на спортивний зал.

Тому пропонуємо тобі розпочати з домашніх тренувань. Які силові вправи з фітнес-резинкою для рук удома можна робити, розповіла фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська.

Резинка для фітнесу — це спорядження, яке коштує доволі недорого, та водночас дуже ефективне.

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Рекомендації від Марини Боржемської:

Домашні тренування будуть ефективнішими, якщо займатися регулярно та дотримуватися техніки.

Кожну вправу потрібно виконувати 30 секунд.

Вправи для рук з резинкою для фітнесу удома

Стань прямо, вирівняй спину та розведи ноги на ширину плечей. Натягни резинку на передпліччя. Далі зігни руки у ліктях — вони мають бути на рівні грудей. Зведи лопатки та розведи руки у різні сторони. Повернись у початкове положення.

Для другої вправи займи позицію стоячи із прямою спиною. Ноги мають бути на ширині плечей. Вдягни резинку на руки на рівні зап’ястя. Далі повільно підіймай руки вгору. Опісля опусти вниз за голову, згинаючи у ліктях. При цьому лікті мають бути на одному рівні.

Наступна вправа — тяга з руками. Для початку потрібно поставити праву ногу перед собою та зігнути у коліні. Один край резинки треба зафіксувати стопою, а інший взяти у праву руку. Якщо все правильно — ти маєш відчувати невелику тягу. Далі виконуй вправу, тягнучи резинку на себе та згинаючи руку в лікті позаду. Повтори те саме з лівою ногою та рукою.

Займи позицію прямо. Ноги мають стояти на ширині плечей. Візьми резинку у руки. Ліву долоню міцно поклади на праве плече, міцно тримаючи фітнес-резинку. Водночас праву руку потрібно зігнути у лікті, а інший кінець спорядження має бути у долоні. Розгинай правий лікоть та натягуй резинку. Опісля виконання вправи повернися у початкове положення та повтори усе те саме з протилежними руками.

Розташуй резинку на зап’ястях. Спину потрібно тримати рівно і нахилитися вперед. Зігни руки, підведи їх до спини, при цьому зводячи лопатки. Намагайся розводити руки настільки широко, наскільки це можливо. Повернись у початкове положення.

А після інтенсивного тренування було б непогано поїсти. Чи, можливо, це краще зробити перед ним? Про те, як харчуватися до та після занять спортом, ми розповідали раніше.

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