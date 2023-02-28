Здоровье и красота

Эффективно и бюджетно: какие упражнения для рук можно делать с фитнес-резинкой дома

Диана Просяник, практикант сайта 28 февраля 2023, 07:30
вправи для рук з фітнес-резинкою удома
Фото: Unsplash

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