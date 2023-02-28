Эффективно и бюджетно: какие упражнения для рук можно делать с фитнес-резинкой дома

Тепло уже совсем не за горами, а это значит, что пора начинать приводить свое тело в порядок после зимы. Но не у всех есть возможность тратить время и деньги на спортивный зал.

Поэтому предлагаем тебе начать с домашних тренировок. Какие силовые упражнения с фитнес-резинкой для рук дома можно делать, рассказала фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская.

Резинка для фитнеса — это снаряжение, которое стоит довольно недорого, и в то же время очень эффективное.

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Рекомендации от Марины Боржемской:

Домашние тренировки будут эффективными, если заниматься регулярно и придерживаться техники.

Каждое упражнение нужно выполнять 30 секунд.

Упражнения для рук с резинкой для фитнеса дома

Стань прямо, выровняй спину и разведи ноги на ширину плеч. Натяни резинку на предплечья. Далее согни руки в локтях — они должны быть на уровне груди. Сведи лопатки и разведи руки в разные стороны. Вернись в исходное положение.

Для второго упражнения займи позицию стоя с прямой спиной. Ноги должны находиться на ширине плеч. Надень резинку на руки на уровне запястья. Далее медленно поднимай руки вверх. После опусти вниз за голову, сгибая в локтях. При этом локти должны находиться на одном уровне.

Следующее упражнение — тяга с руками. Для начала нужно поставить правую ногу перед собой и согнуть в колене. Один край резинки надо зафиксировать стопой, а другой взять в правую руку. Если все правильно — ты будешь чувствовать небольшую тягу. Далее выполняй упражнение, натягивая резинку на себя и сгибая руку в локте сзади. Повтори то же самое с левой ногой и рукой.

Займи позицию прямо. Ноги должны стоять на ширине плеч. Возьми резинку в руки. Левую ладонь крепко положи на правое плечо, крепко держа фитнес-резинку. При этом правую руку нужно согнуть в локте, а другой конец снаряжения должен быть в ладони. Разгибай правый локоть и натягивай резинку. После выполнения упражнения вернись в исходное положение и повтори все то же самое с противоположными руками.

Расположи резинку на запястьях. Спину нужно держать ровно и наклониться вперед. Согни руки, подведи их к спине, при этом сводя лопатки. Старайся разводить руки настолько широко, насколько это возможно. Вернись в исходное положение.

А после интенсивной тренировки было бы неплохо поесть. Возможно ли это лучше сделать перед? О том, как питаться до и после занятий спортом, мы рассказывали ранее.

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