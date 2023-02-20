Собираешься на тренировку и не знаешь, когда лучше поесть? Как питаться до и после занятий спортом — объясняет Анита Луценко

Поесть сейчас или уже после тренировки? Пожалуй, о том, когда лучше питаться в день занятий спортом, задумывались многие. Пришло время поставить точку в этом вопросе.

Фитнес-тренер, нутрициолог и ведущая проекта Зважені та щасливі Анита Луценко рассказала о питании до и после тренировки.

Можно ли тренироваться натощак

Вообще все зависит от твоего самочувствия.

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Мне нравится тренироваться, когда я еще не поела. Потому что для моего организма необходимо, чтобы прошло минимум полтора часа с последнего приема пищи, — говорит Луценко.

Ты можешь потренироваться, и сразу после этого можно поесть.

Но если ты понимаешь, что хочешь поесть, что тебе нравится завтракать или у тебя кружится голова — не отказывай себе в этом.

Стоит отметить: если ты худеешь — спорт до завтрака не поможет ускорить этот процесс.

Через какое время можно заниматься спортом после завтрака

В зависимости от завтрака: если он был легкий — должно пройти как минимум 40 минут до начала тренировки. Это потому, что когда начинают работать мышцы — перестает работать желудок. Поэтому нужно выбирать что-то одно.

Если тебе нравится сначала есть и только после этого заниматься спортом, помни, что должно пройти определенное время.

Это может быть как 40 минут, так и час – два, в зависимости от завтрака.

Тренировки до и после обеда/вечера

В этом случае стоит ориентироваться на предыдущий прием пищи. Интервал между ними должен составлять не менее трех часов. Но можно и больше.

Анита Луценко приводит пример: если ты позавтракал(-а) и через два часа пошел(-ла) на тренировку, которая длилась один час — значит в сумме прошло три часа. И этого достаточно, чтобы переварить прошлую пищу.

Но если ты хочешь пообедать не сразу после спорта, а, например, через час — так тоже можно. Просто количество часов между приемами пищи будет не три, а четыре часа.

Что касается занятий спортом после сытного обеда, то здесь уже все индивидуально. Некоторые не могут тренироваться, когда проходит меньше двух – трех часов, потому что желудок до сих пор наполнен.

Выбирай комфортный для себя вариант и отсчитывай количество часов от последнего приема пищи и помни — ты не должен(-на) обязательно есть до или после занятия спортом.

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