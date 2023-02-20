Збираєшся на тренування та не знаєш, коли краще поїсти? Як харчуватися до та після занять спортом — пояснює Аніта Луценко

Поїсти зараз чи вже після тренування? Мабуть, про те, коли краще харчуватися у день занять спортом, замислювалися чимало людей. Настав час поставити крапку в цьому питанні.

Фітнес-тренерка, нутриціологиня та ведуча проекту Зважені та щасливі Аніта Луценко розповіла про харчування до та після тренування.

Чи можна тренуватися натщесерце

Узагалі все залежить від твого самопочуття.

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Мені подобається тренуватися, коли я ще не поїла. Тому що для мого організму необхідно, щоб пройшло мінімум півтори години від останнього прийому їжі, — каже Луценко.

Ти можеш потренуватися, та одразу після цього можна поїсти.

Та якщо ти розумієш, що хочеш поїсти, що тобі подобається снідати чи в тебе паморочиться у голові — не відмовляй собі у цьому.

Варто зазначити: якщо ти худнеш — спорт до сніданку не допоможе прискорити цей процес.

Через який час можна займатися спортом після сніданку

Залежно від сніданку: якщо він був легкий — має пройти щонайменше 40 хвилин до початку тренування. Це через те, що коли починають працювати м’язи, перестає працювати шлунок. Тому потрібно обирати щось одне.

Якщо тобі подобається спершу їсти і лише після цього займатися спортом, пам’ятай, що має пройти певний час.

Це може бути як 40 хвилин, так і година – дві, залежно від сніданку.

Тренування до та після обіду/вечері

У цьому разі варто орієнтуватися на попередній прийом їжі. Інтервал між ними має становити не менше ніж три години. Але можна й більше.

Аніта Луценко наводить приклад: якщо ти поснідав(-ла) і через дві години пішов(-ла) на тренування, яке тривало одну годину — виходить, сумарно пройшло три години. І цього достатньо, щоб перетравити минулу їжу.

Та якщо ти хочеш пообідати не відразу після спорту, а, наприклад, через годину — так теж можна. Просто кількість годин між прийомами їжі буде не три, а чотири години.

Щодо занять спортом після ситного обіду, то тут уже все індивідуально. Дехто не може тренуватися, коли проходить менше ніж дві – три години, тому що шлунок досі наповнений.

Обирай комфортний для себе варіант і відраховуй кількість годин від останнього прийому їжі та пам’ятай — ти не маєш обов’язково їсти до чи після заняття спортом.

Раніше ми розповідали, як підготувати спину, суглоби та серце до навантажень спортом.

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