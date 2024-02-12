Як лікувати сідничний нерв: причини і симптоми запалення

Болить верхня частина ніг та сідниці? Можливо, в тебе запалення сідничного нерва, або ішіас. Цей орган проходить від нижньої частини спини, сідницях та донизу по ногах, а його защемлення може стати причиною гострого болю в цій зоні.
Як лікувати сідничний нерв, чому він запалюється і чим допомогти собі — читай у матеріалі.
Фахівці з хвороб опорно-рухового апарату Нью-Йоркського ортопедичного шпиталю називають кілька ключових симптомів запалення сідничного нерва.
Головним симптомом защемлення сідничного нерва є біль, що охоплює сідниці та поширюється по задній поверхні ноги.
Цей біль є різким і пекучим, посилюється під час ходіння та утримання ніг у висячому положенні.
До інших симптомів запалення сідничного нерва належать:
Сідничний нерв — один із ключових органів, який забезпечує функцію ходіння, тому будь-які проблеми, що стосуються нерва одразу сковують наші рухи, через що пересування може бути досить болячим.
Запалення — це результат здавлення нерва, що призводить до погіршення його роботи. Зазвичай запалення сідничного нерва є симптомом хвороб опорно-рухового апарату, зокрема крижово-поперекового відділу. Серед них:
Однією із найрозповсюдженіших причин запалення сідничного нерва є переохолодження сіднично-поперекової зони, внаслідок чого нерв застуджується і починає боліти.
Тому нагадуємо про необхідність носіння теплого одягу в холодні пори року, особливо такого, який закриває поперек і сідниці.
Тому нагадуємо про необхідність носіння теплого одягу в холодні пори року, особливо такого, який закриває поперек і сідниці.
Аби лікування проходило максимально ефективно, і найголовніше — щоб не зашкодити собі ще більше, потрібно одразу звернутися до лікаря для повного обстеження.
Обстеження включає візуальний огляд та пальпацію сіднично-поперекової зони. Лікар може порадити зробити наступні перевірки:
Перше завдання лікування сідничного нерва — розслаблення м’язів, зняття запалення та поліпшення кровообігу до нервових закінчень. Можлива і медикаментозна терапія з використанням протизапальних препаратів та знеболювальних ін’єкцій.
Лікування сідничного нерва завжди проходить комплексно, тобто разом з обстеженням та ліками призначається фізіотерапія, лікувальна фізкультура, масаж та мануальна терапія
Фахівець може порадити засоби для додаткового покращення симптомів защемлення сідничного нерва в домашніх умовах. Найчастіше це фіксувальні пояси, корсети та лікувальні вправи.
Багато людей починають своє лікування сідничного нерва з виконання вправ для спини або попереку, думаючи, що це допоможе прибрати больовий синдром.
Але застерігаємо: будь-які вправи для самолікування можуть стати причиною виникнення сильнішого болю та посилення проблем із нервом, і, як результат, лікування стане складнішим і довшим.
Дочекайся вердикту лікаря і діагнозу, а згодом, якщо є можливість і показання, починай робити вправи, які тобі запропонує фахівець.
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