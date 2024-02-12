Як лікувати сідничний нерв: причини і симптоми запалення

Болить верхня частина ніг та сідниці? Можливо, в тебе запалення сідничного нерва, або ішіас. Цей орган проходить від нижньої частини спини, сідницях та донизу по ногах, а його защемлення може стати причиною гострого болю в цій зоні.

Як лікувати сідничний нерв, чому він запалюється і чим допомогти собі — читай у матеріалі.

Защемлення сідничного нерва: симптоми

Фахівці з хвороб опорно-рухового апарату Нью-Йоркського ортопедичного шпиталю називають кілька ключових симптомів запалення сідничного нерва.

Зараз також дивляться

Головним симптомом защемлення сідничного нерва є біль, що охоплює сідниці та поширюється по задній поверхні ноги.

Цей біль є різким і пекучим, посилюється під час ходіння та утримання ніг у висячому положенні.

До інших симптомів запалення сідничного нерва належать:

складнощі в пересуванні;

кульгавість;

оніміння кінцівок;

слабкість у ногах.

Чому запалюється сідничний нерв

Сідничний нерв — один із ключових органів, який забезпечує функцію ходіння, тому будь-які проблеми, що стосуються нерва одразу сковують наші рухи, через що пересування може бути досить болячим.

Запалення — це результат здавлення нерва, що призводить до погіршення його роботи. Зазвичай запалення сідничного нерва є симптомом хвороб опорно-рухового апарату, зокрема крижово-поперекового відділу. Серед них:

зміщення хребців та викривлення хребта;

порушення функцій крижово-клубового або тазостегнового суглоба;

грижа міжхребцевого диска;

остеохондроз;

спазм грушеподібного м’яза в результаті надмірного фізичного навантаження або травм.

Однією із найрозповсюдженіших причин запалення сідничного нерва є переохолодження сіднично-поперекової зони, внаслідок чого нерв застуджується і починає боліти.

Тому нагадуємо про необхідність носіння теплого одягу в холодні пори року, особливо такого, який закриває поперек і сідниці.

Як лікувати сідничний нерв

Аби лікування проходило максимально ефективно, і найголовніше — щоб не зашкодити собі ще більше, потрібно одразу звернутися до лікаря для повного обстеження.

Обстеження включає візуальний огляд та пальпацію сіднично-поперекової зони. Лікар може порадити зробити наступні перевірки:

МРТ поперекової зони;

УЗД органів малого таза;

рентген попереку та кісток таза;

загальний аналіз крові.

Перше завдання лікування сідничного нерва — розслаблення м’язів, зняття запалення та поліпшення кровообігу до нервових закінчень. Можлива і медикаментозна терапія з використанням протизапальних препаратів та знеболювальних ін’єкцій.

Лікування сідничного нерва завжди проходить комплексно, тобто разом з обстеженням та ліками призначається фізіотерапія, лікувальна фізкультура, масаж та мануальна терапія

Фахівець може порадити засоби для додаткового покращення симптомів защемлення сідничного нерва в домашніх умовах. Найчастіше це фіксувальні пояси, корсети та лікувальні вправи.

Багато людей починають своє лікування сідничного нерва з виконання вправ для спини або попереку, думаючи, що це допоможе прибрати больовий синдром.

Але застерігаємо: будь-які вправи для самолікування можуть стати причиною виникнення сильнішого болю та посилення проблем із нервом, і, як результат, лікування стане складнішим і довшим.

Дочекайся вердикту лікаря і діагнозу, а згодом, якщо є можливість і показання, починай робити вправи, які тобі запропонує фахівець.

Ми також розповідали, що робити, коли защемило шию.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.