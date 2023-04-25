Здоров'я та краса

Болить, стріляє й ниє: що робити, якщо зірвав(-ла) спину

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 16:00
зірвав спину
Фото: Pexels

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