Болить, стріляє й ниє: що робити, якщо зірвав(-ла) спину

Поперек витримує вагу верхньої частини тіла та забезпечує мобільність для повсякденних рухів. Завдяки його структурі, м’язам та нервам ми можемо повертати тулубом, ходити прямо та відчувати ноги.

Та якщо раптом пошкодити м’язи, зв’язки, суглоби або диски в попереку, одразу ж настане розплата — гострий біль. Він виникає, якщо ти неправильно та різко піднімеш велику вагу або зробиш невдалий рух.

Біль, який ти відчуєш, буде симптомом зриву спини. У таку халепу можуть втрапити як власники молодого організму, так і старші люди, які вже не можуть похизуватися міцністю кісток.

Як підтримати здоров’я кісток до самої старості — тема окремого матеріалу, а що робити, коли ненароком потягнув(-ла) спину, і як зрозуміти, що біль виникає саме через це, розповіли у Spine health.

Зрив спини: що відбувається і скільки це терпіти

Зона поперекового відділу запалюється, коли травмуються м’які частини. Тож якщо ти потягнув(-ла) спину, це може проявлятися набряком — природною реакцією організму на травму.

Так, після пошкодження кров приливає до пошкодженої тканини, відновлюючи її. Проте запалені м’язи сильно скорочуються, їх може зводити судомою, що і спричиняє сильний біль.

Крім того, різко обмежується амплітуда рухів. Активні фізичні вправи зробити вже не вийде, а для когось буде подвигом просто встати з ліжка.

Найбільш інтенсивний біль спостерігатиметься у перші дні. В цей час можна відчувати різкі неприємні болі при певних рухах, наприклад, нахилі. А от постійний помірний біль і скутість можуть тривати протягом одного – двох тижнів, поки м’язи гояться.

Симптоми зірваної спини

У тих, хто зірвав спину, зазвичай проявляються такі симптоми:

біль у м’язах попереку;

тупий, ниючий біль у попереку, який може відчуватися не лише в пошкодженій ділянці, а й у сідницях чи стегнах, оскільки їхні м’язи допомагають підтримувати поперек;

відчуття печіння, сильного тепла в районі попереку;

біль, що посилюється під час руху. Зрідка біль поширюється вниз і віддає в литки та ступні ніг;

скутість, труднощі під час ходьби;

біль та запалення у певній ділянці спини;

м’язові спазми — гостре скорочення м’язових волокон у нижній частині спини, що може спричинити сильний біль.

Як врятувати зірвану спину: дієві методи, які знімуть запалення

Як можна зрозуміти з інформації вище, зірвати спину означає мати виражений спазм м’язів. Хоч відчуття від такого стану не надто приємні, серйозної загрози він не становить.

Та якою б легкою не здавалася травма, слід обов’язково записатися до лікаря-невролога чи травматолога-ортопеда, щоб виключити неврологічну патологію.

А саме розтягнення м’язів спини лікують поєднанням відпочинку для м’язів та неінвазивних методів лікування — НПЗЗ. Тож ібупрофен, аспірин або напроксен зменшать запалення, що викликає біль.

Знеболювальні препарати, які відпускаються без рецепта, наприклад парацетамол, просто зменшать біль. Адже вони ніяк не впливають на запалення, лише притуплюють больові сигнали у мозку.

Для зменшення м’язового спазму лікар може призначити міорелаксанти — препарати, які знижують тонус м’язів. Вони послаблюють болючі рецептори в ЦНС. Однак пам’ятай, що міорелаксанти можуть викликати звикання.

Ось ще кілька методів, які допоможуть зняти запалення та спазми:

Компрес із льодом або іншим холодним предметом. Цей метод допоможе зменшити запалення, яке виникає після пошкодження м’язів.

Такий компрес слід прикладати на 10–20 хвилин, однак зауваж, що між пакетом з льодом і шкірою потрібно покласти ще один текстильний шар, наприклад рушник.

Теплові компреси. Вони посилюють кровообіг, що знімає напругу в м’язах і прискорює одужання. Зранку на 10–15 хвилин можна класти на поперек грілку.

Починати теплову терапію краще за 48 годин після отримання травми. Як і у випадку з холодним компресом, посередині має бути шар тканини, який захистить тіло від опіку.

Чи не найбільше травм спини можна отримати саме під час занять спортом. Якщо ти дужий(-а) атлет(-ка) або любитель домашніх тренувань, не завадить знати, як підготувати спину до навантажень спортом, про це читай у матеріалі.

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