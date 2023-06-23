Не отчаивайся: как найти телефон, если он выключен — быстрые способы

Телефон сложно найти, если его украли и выключили. Но если ты потерял(-а) свой мобильный в таком состоянии, найти его возможно. Во многих статьях подобного рода часто указывают список программ.
Но чаще всего все они не помогают, ведь программа на телефоне должна быть установлена до его потери (выключения). Как найти телефон, если он выключен — читай в материале.
На современных телефонах есть уникальные 15-значные числа, которые присваиваются каждому мобильному устройству. Это число называется IMEI. С его помощью находят телефоны даже в выключенном состоянии.
Но есть одно но — для этого тебе нужно будет обращаться в полицию. После подачи заявления работники правоохранительных структур имеют право обратиться с запросом к провайдеру, у которого есть такая техническая возможность.
Для этого дела запусти в браузере сервис Google Device Manager. Во многих телефонах эта функция работает в базовых настройках. Чтобы все хорошо работало, достаточно хотя бы один раз авторизоваться в аккаунте Google с помощью телефона:
Самый легкий способ — это если у тебя телефон с версией iOS 7 и выше. Именно эти гаджеты поддерживают популярную функцию Найти iPhone.
В некоторых устройствах она может быть включена по умолчанию, но для подстраховки лучше всегда ее включать.
В некоторых устройствах она может быть включена по умолчанию, но для подстраховки лучше всегда ее включать.
После активации местоположение телефона будет определяться в real time. Активировать это можно довольно легко:
А от чего еще стоит беречь свой телефон и как это правильно сделать — читай в материале.