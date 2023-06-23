Не отчаивайся: как найти телефон, если он выключен — быстрые способы

Телефон сложно найти, если его украли и выключили. Но если ты потерял(-а) свой мобильный в таком состоянии, найти его возможно. Во многих статьях подобного рода часто указывают список программ.

Но чаще всего все они не помогают, ведь программа на телефоне должна быть установлена до его потери (выключения). Как найти телефон, если он выключен — читай в материале.

Как найти телефон, если он выключен и его украли

На современных телефонах есть уникальные 15-значные числа, которые присваиваются каждому мобильному устройству. Это число называется IMEI. С его помощью находят телефоны даже в выключенном состоянии.

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Но есть одно но — для этого тебе нужно будет обращаться в полицию. После подачи заявления работники правоохранительных структур имеют право обратиться с запросом к провайдеру, у которого есть такая техническая возможность.

Как найти Android: быстрый способ

Для этого дела запусти в браузере сервис Google Device Manager. Во многих телефонах эта функция работает в базовых настройках. Чтобы все хорошо работало, достаточно хотя бы один раз авторизоваться в аккаунте Google с помощью телефона:

Просто зайди в почту Gmail c логином и паролем из смартфона Android. После этого перейди на страницу Google Device Manager. Если устройство определилось, но оно находится за пределами сети, не закрывай страницу браузера, оставь ее активной. После этого сервис зафиксирует последнюю доступную локацию телефона сразу, как только устройство включится, будет на связи.

Как найти выключенный iPhone

Самый легкий способ — это если у тебя телефон с версией iOS 7 и выше. Именно эти гаджеты поддерживают популярную функцию Найти iPhone.

В некоторых устройствах она может быть включена по умолчанию, но для подстраховки лучше всегда ее включать.

После активации местоположение телефона будет определяться в real time. Активировать это можно довольно легко:

Зайди в настройки и перейди в iCloud. Найди и активируй Найти iPhone, если опция не активирована до этого времени. Если выключенный смартфон потерялся, введи в браузере адрес iCloud.com и смотри доступную информацию. Сервис покажет местоположение включенного гаджета или последнюю локацию перед тем, как айфон выключили или у него разрядился аккумулятор. Также при включенной функции Найти iPhone работает активация Режима пропажи.

А от чего еще стоит беречь свой телефон и как это правильно сделать — читай в материале.