Не впадай у відчай: як знайти телефон, якщо він вимкнений — швидкі способи

Телефон складно знайти, якщо його вкрали та вимкнули. Але якщо ти загубив(-ла) свій мобільний у такому стані, знайти його можливо. У багатьох подібних статтях часто вказують список програм.
Але найчастіше всі вони не допомагають, адже програма на телефоні має бути встановлена до втрати (вимикання). Як знайти телефон, якщо він вимкнений — читай у матеріалі.
На сучасних телефонах є унікальні 15-значні числа, які надаються кожному мобільному пристрою. Це число називається IMEI. З його допомогою знаходять телефони навіть у вимкненому стані.
Але є одне але — для цього тобі треба буде звертатися до поліції. Після подання заяви правоохоронці мають право звернутися із запитом до провайдера, у якого є така технічна можливість.
Для цієї справи запусти у браузері сервіс Google Device Manager. У багатьох телефонах ця функція працює у базових налаштуваннях. Щоб усе добре працювало, достатньо хоча б один раз авторизуватися в обліковому записі Google за допомогою телефону:
Найлегший спосіб — це якщо у тебе телефон з версією iOS 7 і вище. Саме ці гаджети підтримують популярну функцію iPhone.
У деяких пристроях вона може бути включена за замовчуванням, але для підстрахування краще завжди її вмикати.
У деяких пристроях вона може бути включена за замовчуванням, але для підстрахування краще завжди її вмикати.
Після активації місцеперебування телефону визначатиметься в real time. Активувати це можна досить легко:
А від чого ще варто берети свій телефон та як це робити правильно — читай у матеріалі.