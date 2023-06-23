Не впадай у відчай: як знайти телефон, якщо він вимкнений — швидкі способи

Телефон складно знайти, якщо його вкрали та вимкнули. Але якщо ти загубив(-ла) свій мобільний у такому стані, знайти його можливо. У багатьох подібних статтях часто вказують список програм.

Але найчастіше всі вони не допомагають, адже програма на телефоні має бути встановлена до втрати (вимикання). Як знайти телефон, якщо він вимкнений — читай у матеріалі.

Як знайти телефон, якщо він вимкнений та його вкрали

На сучасних телефонах є унікальні 15-значні числа, які надаються кожному мобільному пристрою. Це число називається IMEI. З його допомогою знаходять телефони навіть у вимкненому стані.

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Але є одне але — для цього тобі треба буде звертатися до поліції. Після подання заяви правоохоронці мають право звернутися із запитом до провайдера, у якого є така технічна можливість.

Як знайти Android: швидкий спосіб

Для цієї справи запусти у браузері сервіс Google Device Manager. У багатьох телефонах ця функція працює у базових налаштуваннях. Щоб усе добре працювало, достатньо хоча б один раз авторизуватися в обліковому записі Google за допомогою телефону:

Просто зайди в пошту Gmail з логіном та паролем зі смартфона Android. Після цього перейди на сторінку Google Device Manager. Якщо пристрій визначився, але він знаходиться за межами мережі, не закривай сторінку браузера, залиш її активною. Після цього сервіс зафіксує останню доступну локацію телефону відразу, як пристрій увімкнеться, буде на зв’язку.

Як знайти вимкнений iPhone

Найлегший спосіб — це якщо у тебе телефон з версією iOS 7 і вище. Саме ці гаджети підтримують популярну функцію iPhone.

У деяких пристроях вона може бути включена за замовчуванням, але для підстрахування краще завжди її вмикати.

Після активації місцеперебування телефону визначатиметься в real time. Активувати це можна досить легко:

Зайди в налаштування та перейди в iCloud. Знайди та активуй Знайти iPhone, якщо опція не активована до цього часу. Якщо вимкнений смартфон загубився, введи у браузері адресу iCloud.com та дивись доступну інформацію. Сервіс покаже місце розташування увімкненого гаджета або останню локацію перед тим, як айфон вимкнули або розрядився акумулятор. При увімкненій функції Знайти iPhone, також працює активація режиму зникнення.

А від чого ще варто берети свій телефон та як це робити правильно — читай у матеріалі.