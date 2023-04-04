На заботу ответит красотой: как правильно обрезать драцену для ветвления в домашних условиях

Цветы очаровывают своей и красотой, но иногда нуждаются в том, чтобы их направляли и помогали очиститься от лишнего.

Особенно это касается высоких растений с пышными листьями, как, например, драцена. Ее высота может достигать 3 м. Поэтому рассказываем, как правильно обрезать драцену для разветвления в домашних условиях.

Когда нужно обрезать драцену

Некоторые виды драцены могут действительно достигать впечатляющих отметок в росте, поэтому иногда ее следует обрезать и разделить на два новых растения — одно вырастет из стебля, а другое из верхушки.

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Для того чтобы понять, стоит ли это делать, нужно проследить за растением. Если драцена вытянулась, потеряла декоративный вид, а ее листья осыпались, это яркий показатель, что стоит ее обрезать.

Также об этом будет свидетельствовать заболевание растения. Поэтому если драцена начинает быстро гибнуть, ее можно путем обрезания спасти.

Когда ты уже намерен(-а) обрезать драцену, то делать это лучше всего в период ее активного роста — в конце весны или в начале лета.

Как правильно обрезать драцену

Прежде всего нужно выбрать место для среза верхушки. Важно понимать, что придется срезать не больше трети ствола. То есть, старого растения должна остаться большая часть. В то же время можно убрать одревесневшие побеги.

Далее следует подготовить инструмент для обрезки — это должен быть острый нож или секатор. Его нужно будет продезинфицировать спиртом.

Затем в нужном месте резким движением сделать срез, чтобы не сделать много заусенцев. Затем это место следует смазать садовым варом или присыпать толченым деревянным углем.

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Срезанную верхушку нужно укоренить. Для этого на несколько часов следует поставить ее в слабый раствор марганцовки для дезинфекции. Затем перенести ее в емкость с чистой отстоявшейся водой и добавить стимулятор корнеобразования. После этого опустить срезанную верхушку как можно глубже и раз в неделю менять воду.

Драцену и ствол лучше поставить в хорошо освещенное теплое место, умеренно поливать и ежедневно опрыскивать. А когда ствол пустит корешки и они достигнут 7 см, то растение можно сажать в почву.

Однако нужно следить также за видом черешка. Если он начнет чернеть, придется отрезать потемнение. Но если это не поможет, придется эту часть растения выбросить.

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