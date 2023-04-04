На турботу відповість красою: як правильно обрізати драцену для галуження в домашніх умовах

Квіти чарують своєю красою, а часом і потребують, щоб їх направляли та допомагали позбутися зайвого.

Особливо це стосується високих рослин, які мають пишне листя, як, наприклад, драцена. Її висота може досягати 3 м. Тому розповідаємо, як правильно обрізати драцену для галуження в домашніх умовах.

Коли потрібно обрізати драцену

Деякі види драцени можуть дійсно досягати разючих позначок у висоті, тому часом їх варто обрізати та поділити на дві нові рослини — одна виросте зі стебла, а інша — з верхівки.

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Для того щоб зрозуміти, чи варто це робити, потрібно прослідкувати за рослиною. Якщо драцена витягнулась, втратила декоративний вид, а її листя обсипалось, то це яскрава ознака, що варто її обрізати.

Також про це свідчитиме хвороба рослини. Тому якщо драцена починає швидко гинути, її можна врятувати обрізанням.

Коли вже маєш намір обрізати драцену, то робити це найкраще у період її активного росту — наприкінці весни чи на початку літа.

Як правильно обрізати драцену

Насамперед потрібно вибрати місце для зрізання верхівки. Важливо розуміти, що доведеться зрізати не більше ніж третину стовбура. Тобто старої рослини має залишитись більша частина. Водночас можна прибрати здерев’янілі пагони.

Далі варто підготувати інструмент для обрізання — це має бути гострий ніж чи секатор. Його потрібно продезінфікувати спиртом.

Потім у потрібному місці різким рухом зробити зріз, щоб не зробити багато задирок. Після цього це місце варто змастити садовим варом або присипати товченим дерев’яним вугіллям.

Зрізану верхівку потрібно укоренити. Для цього на кілька годин поставити її в слабкий розчин марганцівки для дезінфекції. Потім перенести в ємність із чистою відстояною водою та додати стимулятор коренеутворення. Після цього залишається опустити зрізану верхівку якомога глибше та раз на тиждень міняти воду.

Драцену та стовбур ліпше поставити у добре освітлене тепле місце, помірно поливати та щодня обприскувати. А коли стовбур пустить корінці й вони досягнуть 7 смв, то рослину можна садити в ґрунт.

Однак варто слідкувати також за виглядом черешка. Якщо він почне чорніти, то доведеться відрізати потемніння. Та якщо це не допоможе, то доведеться цю частину рослини викинути.

Також раніше ми розповідали, як правильно обрізати троянди в будь-який час року і що для цього потрібно.

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