Як правильно обрізати троянди в будь-який час року і що для цього потрібно

Троянди потрібно обрізати правильно та регулярно. Завдяки цьому вони будуть пишно цвісти та гарно рости. Як правильно обрізати троянди та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як правильно обрізати троянди: ступені обрізання

Є багато видів обрізання. Їх використовують залежно від сезону, типу троянди та висоти пагонів. Наприклад, низьке (коротке) та сильне (високе) обрізання троянд. Коротке обрізання роблять після зими для чайно-гібридних, поліантових троянд.

Крім цього, таке обрізання проводять під час посадки нових саджанців.

Що стосується сильного обрізання, то тут залишають третину пагонів, при цьому стебла вкорочують на рівні трьох – чотирьох бруньок від основи куща.

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Середнє обрізання проводять для різних середньорослих видів троянд і застосовують найчастіше після цвітіння. Пагони потрібно коротити на рівні п’яти – семи бруньок від основи.

Довге обрізання роблять для сильнорослих плетистих і високорослих чайно-гібридних троянд. Їх пагони вкорочують не сильно: на рівні 8–15 бруньок від основи куща.

Також є комбіноване обрізання. У такому разі пагони однієї рослини вкорочують по-різному, надаючи рослинам витонченої форми.

Санітарне обрізання проводять протягом усього вегетаційного періоду для профілактики захворювань. У такому разі прибирають уражені та сухі пагони, а стебла вкорочують до здорової тканини.

Як обрізати троянди весною: основні правила

Перед обрізанням з троянд потрібно зняти укриття, яким накривали взимку, забрати все сміття та обрізати засохле листя. Згодом, коли потепліє, можна проводити обрізання, найчастіше санітарне.

При цьому сильно загущені кущі проріджують і залишають кілька хороших стебел.

Використовують гострий секатор (під кутом 45 градусів, відступаючи від бруньки приблизно 5 мм). Троянди потрібно обрізати всі, незалежно від виду квітки.

Як обрізати троянди: загальні правила, яких потрібно дотримуватись

Косий зріз потрібно робити приблизно на 5 мм вище за бруньку. Для розлогого куща троянди обрізай гілки над брунькою на зовнішній стороні. Якщо хочеш отримати прямий кущ із вертикальними пагонами, обрізання роби на бруньку, яка розташована на внутрішньому боці стебла. Дворічні пагони вкорочують на два – три вічка від основи, а однорічні — над верхньою добре сформованою брунькою, розташованою нижче за бутони, що відцвіли. На дорослих трояндах повністю видаляють мертві та ослаблені гілки та короткі пагони.

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