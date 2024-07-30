Коли сіяти дайкон влітку та навесні: два способи для великого врожаю

Дайкон — довга, іноді до пів метра завдовшки, японська редька. Соковита, солодкувата на смак, вона чудово комбінується в салатах з овочами та фруктами. Виростити її нескладно, головне — знати кілька хитрощів посадки та догляду. Коли і як сіяти редьку дайкон в Україні — читай у матеріалі.

Як будь-яка редька чи редис, дайкон не любить довгого світлового дня: йде в стрілку. Аби цього не трапилося, овоч висівають (або саджають розсадою) у відкритий ґрунт ранньою весною або ближче до осені, коли сонце йде за обрій трохи раніше, ніж влітку.

Коли і як правильно сіяти дайкон, зокрема й для зимового зберігання — читай далі.

Як посіяти дайкон у відкритий ґрунт (влітку)

Дайкон — прямий родич редиски, капусти та інших хрестоцвітих. Це високоврожайний та зовсім невибагливий овоч. Його період вегетації, залежно від сорту, триває від 40 до 70 днів.

У відкритий ґрунт овоч сіють зазвичай наприкінці липня — на початку серпня. Але у південних регіонах України є шанс встигнути виростити до морозів дайкон, висаджений й у вересні.

Найкраще рослинам підійдуть ділянки після салату, кропу або цибулі.

Спочатку насіння потрібно обробити: на 20 хвилин занурити у гарячу воду (50 градусів) і різко охолодити у дуже холодній воді. А потім на 24 години лишити у холодильнику. Найбільше дайкону подобається легкий, супіщаний ґрунт з невисоким рівнем кислотності. Але редька добре росте навіть на глині. Землю на грядці — добре перекопати та зволожити. При посіві в одну ямку класти по 2-3 насінини. Відстань між кущиками лишати 30 см, міжряддя — 60 см. Закладати насіння у ґрунт потрібно не глибше, ніж на 1.5-2 см. Готову грядку накрити шаром мульчі, аби не вивітрювалася волога. Після появи сходів їх варто прорідити, лишивши по одній рослинці. Важливо, що слабкі рослини не висмикують, а вищипують, аби не пошкодити коріння сильних сіянців.

Як сіяти дайкон на розсаду (навесні)

Зазвичай розсадним способом дайкон саджають навесні, обираючи сорти не з довгими, а з округлими коренеплодами — є й такі. Вони при пересаджуванні у відкритий ґрунт не будуть хворіти.

При такому способі вирощування овоч на розсаду висівають у другій половини березня та на початку квітня.

Як і під час висіву у відкритий ґрунт, насіння потрібно обробити гарячою водою та стратифікувати у холодильнику протягом доби.

Висівають його по 2-3 штуки у торфоперегнійні горщики або в торф’яні таблетки, і потім у відкритий ґрунт висаджують підрослу розсаду просто у них: так не пошкодиться коріння. Якщо сіяти у контейнер, він має бути достатньо глибокий — не менше 10 см.

Для пришвидшення сходів контейнер чи торф’яні горщечки варто накрити плівкою, створивши парниковий ефект. Днів через 5 з’являться сходи. Після появи перших двох листків, сіянці проріджують, залишивши найсильніші.

Важливо берегти розсаду від зайвого сонця, щоб вона не випустила квітконосів.

У цьому випадку міцного коренеплоду вже не чекай. Час від часу розсаду виносять в прохолодне місце — закаляють її.

Коли сформуються два справжніх листочки, розсаду висаджують у відкритий ґрунт.

Кращими попередниками овочу на ділянці є огірки, буряк, картопля, помідори та морква. Не варто саджати дайкон після будь-яких хрестоцвітих (ріпа, капуста, редиска).

Висаджують розсаду у відкритий ґрунт, лишаючи відстань між кущами близько 30 см, а у міжряддях — 60 см. Земля має бути вологою. Після висадки варто замульчувати поверхню торфом або підсохлою травою.

Як доглядати за дайконом

Як будь-яка редька, дайкон любить вологу, тому поливати його потрібно не рідше одного разу на п’ять діб, а за посушливої погоди — ще й частіше. Вчасно видаляти бур’яни, розпушувати ґрунт та підгодовувати (за потреби). Можна й підгортати, особливо, якщо коренеплоди починають визирати з землі. У разі нападу шкідливих комах чи хвороб, скористатися засобами обробки для хрестоцвітих рослин.

Смакуй на здоров’я! Щедрого тобі врожаю!

Раніше ми розповідали, які продукти потрібно їсти для здоров’я та відновлення печінки. Серед корисних для печінки продуктів є й дайкон.

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