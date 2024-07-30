Когда сеять дайкон летом и весной: два способа для хорошего урожая

Дайкон — длинная, иногда до полуметра длиной, японская редька. Сочная, сладковатая на вкус, она прекрасно комбинируется в салатах с овощами и фруктами. Вырастить ее несложно, главное — знать несколько хитростей посадки и ухода. Когда и как сеять редьку дайкон в Украине — читай в материале.

Как любая редька или редис, дайкон не любит длинного светового дня: идет в стрелку. Чтобы этого не произошло, овощ высевают (или сажают рассадой) в открытый грунт ранней весной или ближе к осени, когда солнце уходит за горизонт чуть раньше, чем летом.

Когда и как правильно сеять дайкон, в том числе и для зимнего хранения — читай далее.

Как посеять дайкон в открытый грунт (летом)

Дайкон — прямой родственник редиса, капусты и других крестоцветных. Это высокоурожайный и совсем неприхотливый овощ. Его период вегетации в зависимости от сорта составляет от 40 до 70 дней.

В открытую почву овощ сеют обычно в конце июля — начале августа. Но в южных регионах Украины есть шанс успеть вырастить до морозов дайкон, высаженный и в сентябре.

Лучше всего растениям подойдут участки после салата, укропа или лука.

Сначала семена нужно обработать: на 20 минут погрузить в горячую воду (50 градусов) и резко охладить в очень холодной воде. А затем на 24 часа оставить в холодильнике. Больше всего дайкону нравится легкая, супесчаная почва с невысоким уровнем кислотности. Но редька хорошо растет даже на глине. Землю на грядке нужно хорошо перекопать и увлажнить. При посеве в одну ямку класть по 2-3 семечка. Расстояние между кустиками оставлять 30 см, междурядья — 60 см. Закладывать семена в грунт нужно не глубже, чем на 1.5-2 см. Готовую грядку накрыть слоем мульчи, чтобы не выветривалась влага. После появления всходов их нужно проредить, оставив по одному растеньицу. Важно, что слабые растения нужно не выдергивать, а выщипывать, чтобы не повредить корни сильных сеянцев.

Как сеять дайкон на рассаду (весной)

Обычно рассадным способом дайкон сажают весной, выбирая сорта не с длинными, а с округлыми корнеплодами — есть и такие. Они при пересадке в открытую почву не будут болеть.

При таком способе выращивания овощ на рассаду высевают во второй половине марта и начале апреля.

Как и при посеве на рассаду, семена нужно обработать горячей водой и стратифицировать в холодильнике в течение суток.

Высевают овощ по 2-3 штуки в торфоперегнойные горшки или в торфяные таблетки, и затем в открытый грунт высаживают подросшую рассаду прямо в них: так не повредятся корни. Если сеять в контейнер, он должен быть достаточно глубоким — не менее 10 см.

Для ускорения всходов контейнер или торфяные горшочки нужно накрыть пленкой, создать парниковый эффект. Дней через 5 появятся всходы, которые нужно вовремя увлажнять. После появления первых двух листьев сеянцы прореживают, оставив самые сильные.

Важно беречь рассаду от лишнего солнца, чтобы она не выпустила цветоносы.

В этом случае крепкого корнеплода уже не жди. Иногда рассаду выносят в холодное место — закаляют ее.

Когда сформируются два настоящих листика, рассаду высаживают в открытый грунт.

Лучшими предшественниками овощей на участке являются огурцы, свёкла, картофель, помидоры и морковь. Не стоит сажать дайкон после любых крестоцветных (репа, капуста, редис).

Высаживают рассаду в открытый грунт, оставляя расстояние между кустарниками около 30 см, а в междурядьях — 60 см. Земля должна быть влажной. После высадки следует замульчировать поверхность торфом или подсохшей травой.

Как ухаживать за дайконом

Как любая редька, дайкон любит влагу, поэтому поливать его нужно не реже одного раза в пять суток, а при засушливой погоде еще и чаще. Вовремя удалять сорняки, разрыхлять почву и подкармливать (при необходимости). Можно и окучивать, особенно, если корнеплоды начинают выглядывать из земли. В случае нападения вредных насекомых или болезней, воспользоваться средствами обработки для крестоцветных растений.

Щедрого тебе урожая!

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