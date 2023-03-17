Как правильно обрезать розы в любое время года и что для этого нужно

Розы нужно обрезать правильно и регулярно. Таким образом ты сбережешь пышное цветение растений и хороший рост. Как правильно обрезать розы и что для этого нужно — читай в материале.

Как правильно обрезать розы: степени обрезки

Есть много видов обрезки. Их используют, исходя из сезона, типа розы и высоты побегов. Например, низкая (короткая) и сильная (высокая) обрезка роз.

Короткую обрезку делают после зимы для чайно-гибридных, полиантовых роз. Кроме этого, такую обрезку проводят во время посадки новых саженцев.

Что касается сильной обрезки, то тут оставляют треть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне третей – четвертой почки от основания куста. Среднюю обрезку проводят для различных среднерослых видов роз и применяют чаще всего после цветения. Побеги нужно укорачивать на уровне пятой – седьмой почек от основания.

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Длинную обрезку делают для сильнорастущих плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. Их побеги укорачивают незначительно: на уровне 8–15 почек от основания куста.

Также есть комбинированная обрезка. В таком случае побеги одного растения укорачивают в разной степени. Таким образом придают растениям изящную форму.

Санитарную обрезку проводят на протяжении всего вегетационного периода для профилактики заболеваний. В таком случае убирают пораженные и сухие побеги, а стебли укорачивают до здоровой ткани.

Как обрезать розы весной: основные правила

Перед обрезкой с роз нужно снять укрытие, которым накрывали зимой, убрать весь мусор и обрезать засохшие листья.

После этого, когда потеплеет, можно проводить обрезку, чаще всего санитарную.

При этом сильно загущенные кусты прореживают и оставляют несколько хороших стеблей. Используют острый секатор (под углом 45 градусов, отступая от почки вверх примерно 5 мм). Розы нужно обрезать все, независимо от вида цветка.

Как обрезать розы: общие правила, которых нужно придерживаться

Косой срез нужно делать примерно на 5 мм выше почки. Для большого куста розы обрезай ветки над почкой, которая находится на наружной стороне. Если хочешь получить прямостоячий куст с вертикальными побегами, обрезку производи на почку, которая расположена на внутренней стороне стебля. Двухлетние побеги укорачивают на два – три глазка от основания, а однолетние — над верхней хорошо сформированной почкой, расположенной ниже отцветших бутонов. На взрослых розах полностью удаляют мертвые и ослабленные ветки и короткие побеги.

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