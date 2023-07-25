Чтобы было еще больше вкусных плодов! Как и когда обрезать хурму: практические советы

Она бывает терпкой и сладкой, но каким бы ни был вкус, в ней всегда много витаминов. Речь идет об одном из самых вкусных сезонных фруктов осени — хурме.

Хотя мы привыкли, что этот плод приезжает к нам из восточных стран, выращивать хурму можно и в Украине. Но чтобы дерево дало вкусные и сочные плоды, за ним нужно внимательно присматривать весь год.

В частности, одной из главных составляющих ухода является обрезка. Эта процедура увеличивает количество урожая и является способом омоложения дерева. Детальнее об обрезке хурмы в материале.

Сейчас также смотрят

Зачем обрезать хурму

Хурму обрезают, чтобы удалить слабые, больные ветки и старые ветки. Это влияет на рост дерева и его плодовитость, а в частности:

стимулирует прирост молодых побегов;

обеспечивает равномерное развитие крон и корневой системы;

поддерживает и увеличивает урожайность;

формирует кроны;

обеспечивает одинаковую нагрузку на разные ветви.

Как и когда обрезать хурму

Хурму следует обрезать каждый год. Делать это лучше всего весной — до начала набухания почек, или осенью — за месяц до первых заморозков.

Летом обрезать дерево не следует, однако можно удалять листья и побеги, пораженные заболеваниями или надломленные сильным ветром — это пойдет только на пользу.

Если ты уже знаешь, когда будешь обрезать хурму, нужно определиться еще и с видом обрезки. Об основных из них мы расскажем дальше.

Обрати внимание, какой способ обрезки ты бы не избрал(-а), дерево нельзя трогать, если плодоношение уже началось.

Формировочная обрезка молодых деревьев

Формировать дерево начинают уже со второго года после посадки. Такие молодые саженцы нужно обрезать на высоте 85-95 см от корневой шейки. Главная задача этой обрезки — образование однолетних побегов, на которых потом будут завязываться плоды.

После процедуры должны появиться боковые побеги. Из них оставь четыре-шесть скелетных ветвей. Самая низкая должна быть высотой 55-65 см от корневой шейки. В следующем году укороти эти ветви до 30-45 см.

Уже с третьего года садоводы начинают регулярную обрезку кроны хурмы. Они прореживают дерево, удаляя растущие внутрь побеги.

Важно, что молодые скелетные ветки трогать не следует — именно они будут обеспечивать стойкость дерева.

Омолаживающая обрезка

При омолаживающей обрезке удаляют старые, поврежденные, ослабленные и надломленные ветви, чтобы возродить способность дерева приносить плоды. Для взрослых деревьев эта процедура проводится раз в два-три года.

Заметь, что такое обрезание следует делать только тогда, когда дерево хурмы перестает плодоносить.

Ветвь удаляют полностью, оставляя лишь несколько почек, из которых появятся новые ростки. Чтобы не ослабить хурму, нельзя обрезать сразу все поврежденные или старые ветки. Следует растянуть процесс на несколько этапов:

Сначала следует удалить только одну ветку с южной стороны, а молодые побеги сократить на треть длины. Только через два-три года можно произвести повторную обрезку с южной стороны. Через год эту процедуру можно выполнить и с северной стороны.

Благодаря такой системе крона будет обновляться постепенно, что обеспечит прирост новых побегов и увеличит количество плодов.

Санитарная обрезка

Эту процедуру следует выполнять ранней весной раз в год, чтобы удалить все ослабленные, больные и обмороженные побеги.

Лето — время не только для вкусных плодов, но и для зимних заготовок. Читай, как сушить яблоки на солнце в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.