Совместить два растения в одно? Все о прививке абрикоса летом

Абрикос — один из самых вкусных летних плодов. Но самые вкусные абрикосы бывают только из собственного сада. Но вырастить его не так у ж просто. Поскольку абрикос достаточно капризный, его надо прививать.

Сегодня мы расскажем, что такое прививка абрикоса, зачем она нужна, каковы преимущества этой процедуры летом и как правильно это делать.

Прививка абрикос: что это такое и для чего нужно

Привитие растений — это вегетативный способ размножения. Процесс подобен к трансплантологии: садоводы объединяют две культуры в одну, что делает ее более выносливой к неблагоприятным факторам.

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В случае абрикоса — это климатические условия, ведь это достаточно теплолюбивое растение и может погибнуть или не дать урожай, если замерзнет.

Конечно, можно приобрести сразу районированные сорта, которые способны выдерживать прохладный климат, однако их вкус может быть далек от сочных и налитых сладким нектаром плодов.

Когда прививать абрикос

Проводить прививку можно осенью, весной и летом. Лучшим моментом для этой процедуры является август, ведь:

черенок моментально прививается, поэтому потребность хранить его всю зиму отпадает;

есть высокая вероятность удачного результата;

если привить растения не удалось, у садоводов остается время на еще одну попытку;

у растения есть время, чтобы набраться сил перед зимовкой.

Прививки для абрикосов: какое растение выбрать

Растение, которое прививают абрикосу, называют привой. Выделяют несколько культур, которые лучше всего сочетаются с абрикосом и дают вкусные плоды:

Окультуренный или дикий абрикос. Эти виды дают наилучшие результаты прививки. Растение приобретает иммунитет ко многим болезням и неблагоприятной погоде. К тому же дикорастущий абрикос не дает корневой поросли.

Эти виды дают наилучшие результаты прививки. Растение приобретает иммунитет ко многим болезням и неблагоприятной погоде. К тому же дикорастущий абрикос не дает корневой поросли. Дикая слива . Сочетание абрикоса с этим растением тоже имеет маленький риск отторжения. Он станет идеальным вариантом для почв с повышенной кислотностью и одновременно позволит выдержать колебания температур.

. Сочетание абрикоса с этим растением тоже имеет маленький риск отторжения. Он станет идеальным вариантом для почв с повышенной кислотностью и одновременно позволит выдержать колебания температур. Персик . Такой привой сделает плоды абрикоса крупнее и слаще, однако подойдет только для южных регионов. Дело в том, что персик, как и абрикос, теплолюбив, поэтому в более прохладных регионах просто не приживется.

. Такой привой сделает плоды абрикоса крупнее и слаще, однако подойдет только для южных регионов. Дело в том, что персик, как и абрикос, теплолюбив, поэтому в более прохладных регионах просто не приживется. Вишня. Если за привой взять вишню, дерево вырастет довольно маленьким, но начнет давать плоды уже через несколько лет. Недостатком является то, что в месте прививки дерево может ломаться.

В таком случае можно приобрести подпорки, или же комбинировать привои. Так, садоводам рекомендуют сначала привить сливу или алычу на вишню, а уже к ним добавить абрикос.

Летняя прививка абрикоса: как правильно сделать

Прежде чем перейти к прививке, следует выбрать привой. Лучше всего брать самую сильную ветку с листьями от уже отцветшего дерева. Когда ты нашел(-ла) будущий привой, срежь его под углом и следуй инструкции:

На абрикосе срежь верхнюю почку и обработай это место садовым варом, чтобы сделать невозможным попадание инфекции. Удали все листья, но ножки от них нужно обязательно оставить на ветке. Это позволит снизить расход полезных веществ и ускорить процесс сращивания. На абрикосе острым ножом сделай горизонтальный срез с небольшим углублением и сбрызни его водой или специальным препаратом для ускорения процесса сращивания. А на прищепе срежь кончик и выточи его в форме клина. Он должен быть ровным, в противном случае может не прижиться. Черенок вставляют в абрикос на максимальную глубину, после чего обматывают растения изоляционной лентой.

Если через неделю-две привой начнет темнеть и усыхать, это свидетельствует, что он не прижился. Тогда процедуру придется повторить заново и уделить особое внимание дезинфекции абрикоса.

Сезон абрикосов уже набирает обороты. И эти фрукты не могут долго лежать в холодильнике. Если плоды стали очень мягкими, можно добавить в пирог. Читай рецепт абрикосового пирога в материале.

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