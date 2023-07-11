Совместить два растения в одно? Все о прививке абрикоса летом

Абрикос — один из самых вкусных летних плодов. Но самые вкусные абрикосы бывают только из собственного сада. Но вырастить его не так у ж просто. Поскольку абрикос достаточно капризный, его надо прививать.
Сегодня мы расскажем, что такое прививка абрикоса, зачем она нужна, каковы преимущества этой процедуры летом и как правильно это делать.
Привитие растений — это вегетативный способ размножения. Процесс подобен к трансплантологии: садоводы объединяют две культуры в одну, что делает ее более выносливой к неблагоприятным факторам.
В случае абрикоса — это климатические условия, ведь это достаточно теплолюбивое растение и может погибнуть или не дать урожай, если замерзнет.
Конечно, можно приобрести сразу районированные сорта, которые способны выдерживать прохладный климат, однако их вкус может быть далек от сочных и налитых сладким нектаром плодов.
Проводить прививку можно осенью, весной и летом. Лучшим моментом для этой процедуры является август, ведь:
Растение, которое прививают абрикосу, называют привой. Выделяют несколько культур, которые лучше всего сочетаются с абрикосом и дают вкусные плоды:
В таком случае можно приобрести подпорки, или же комбинировать привои. Так, садоводам рекомендуют сначала привить сливу или алычу на вишню, а уже к ним добавить абрикос.
Прежде чем перейти к прививке, следует выбрать привой. Лучше всего брать самую сильную ветку с листьями от уже отцветшего дерева. Когда ты нашел(-ла) будущий привой, срежь его под углом и следуй инструкции:
Если через неделю-две привой начнет темнеть и усыхать, это свидетельствует, что он не прижился. Тогда процедуру придется повторить заново и уделить особое внимание дезинфекции абрикоса.
Сезон абрикосов уже набирает обороты. И эти фрукты не могут долго лежать в холодильнике. Если плоды стали очень мягкими, можно добавить в пирог. Читай рецепт абрикосового пирога в материале.
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