Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской

Если у тебя много сочных абрикосов, а варить варенье или компот не хочется, предлагаем испечь пирог! Это и вкусно, и быстро. Рецептом поделилась победительница кулинарного шоу МастерШеф Лиза Глинская.
Кстати, абрикосы можно заменить любыми другими фруктами или ягодами — сливой, вишней и т. д.
Для песочной крошки понадобится:
Для теста:
Для творожной начинки:
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