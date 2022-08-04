Еда и рецепты

Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 04 августа 2022, 19:00
Абрикосовий пиріг — рецепт та приготування покроково
Фото: Pexels

Больше новостей
Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской
Гривна укрепила свои позиции, но на долго ли? Рассказываем, что улучшило курс валют и чего ждать дальше
Як вивчити англійську після 40 днів
“Как выучить английский после 40 лет?”
Що робити при авіабомбардуванні
Слышу самолет поблизости: что делать — советы при авианалете
Як покращити пам'ять та увагу - поради лікаря-невролога
Наклейки с напоминаниями уже не помогают? Читай 20 советов от невролога, как улучшить свою память
Смотреть больше

Материалы по теме

Оселедець під шубою
Непревзойденно! Очень необычный рецепт селедки под шубой от победителя МастерШеф
Як приготувати гаспачо з персиком: рецепт від Володимира Ярославського
Гаспачо с персиком? Мы не шутим! Узнай простой рецепт освежающего холодного супа
Страви з бадилля — рецепт закуски, пасти та вареників
Не в мусор, а на тарелку! Быстрая закуска, вареники и паста из ботвы — Алекс Якутов поделился новыми рецептами
Як варити кукурудзу
Прямо с детства: как правильно варить кукурузу

Видео
0:03:48
Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской

Гривня зміцнила свої позиції, та чи надовго? Розповідаємо, що покращило курс валют та чого чекати далі
0:03:48
Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской
Гривна укрепила свои позиции, но на долго ли? Рассказываем, что улучшило курс валют и чего ждать дальше
0:06:01
Індексація пенсій 2022: коли відбудеться та як зростуть виплати
Когда ждать увеличения пенсий во время войны? Что известно об индексации социальных выплат
0:04:20
Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской
Там люди не живут, а выживают! История семьи переселенцев из Новой Каховки
0:07:07
Як українці дивляться у майбутнє — результати соцопитування
Какое будущее видят украинцы после войны? Свежие результаты социологического опроса
0:06:29
Олександр Сидоренко (Фоззі) розповів, як займається волонтерством
Часть группы на настоящем фронте, часть — на волонтерском. Фоззи из ТНМК рассказал, как помогает военным
0:05:02
Протезування
Ситуация с протезированием в Украине: как бойцы, не падая духом, возвращаются к жизни
0:03:06
Примусова евакуація з Донецької області - новини регіону
Ни дня без жертв — как проходит принудительная эвакуация населения из Донецкой области
0:02:55
Евакуація
У детей начались нервные срывы! Семья прорвалась из оккупации сквозь ад последнего блокпоста
0:06:59
Сіверськ
Северск превращается в город-призрак — как живут люди без коммуникаций и властей в городе?
Больше видео
Як покращити пам'ять та увагу - поради лікаря-невролога
Читать дальше
Наклейки с напоминаниями уже не помогают? Читай 20 советов от невролога, как улучшить свою память

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь