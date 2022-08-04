Сезон выпечки со свежими фруктами продолжается — приготовь летний абрикосовый пирог от Лизы Глинской

Если у тебя много сочных абрикосов, а варить варенье или компот не хочется, предлагаем испечь пирог! Это и вкусно, и быстро. Рецептом поделилась победительница кулинарного шоу МастерШеф Лиза Глинская.

Кстати, абрикосы можно заменить любыми другими фруктами или ягодами — сливой, вишней и т. д.

Как приготовить абрикосовый пирог

Для песочной крошки понадобится:

50 г муки

30 г сахара

30 г холодного сливочного масла

соль

Смешай муку, сахар и соль. Добавь холодное сливочное масло и сделай песочную крошку. Оставь ее в морозильной камере.

Для теста:

100 г сливочного масла

2 яйца

100 г муки

5 г разрыхлителя

80 г сахара

ванильный сахар (по желанию)

Чтобы сделать тесто, взбей мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром, а затем тщательно перемешай. Добавь яйца комнатной температуры. Снова перемешай. Смешай муку с разрыхлителем. Добавь в яичную смесь и замеси тесто.

Для творожной начинки:

350 г творога (жирностью 5–9%)

2 яйца

150 г сметаны (жирностью 10–15%)

80 г сахара

350 г абрикосов

Смешай все ингредиенты и взбей их до однородной консистенции. Понадобится форма диаметром 20–22 см. На дно застели пергамент, а стороны формы смажь сливочным маслом. Вылей тесто и разровняй его. Далее выложи творожную начинку. В конце — половинки абрикосов. Посыпь сверху песочной крошкой из морозилки. Ставь пирог в предварительно разогретую духовку. Выпекай при температуре 170 °С 45-50 минут. После выпекания лучше оставить абрикосовый пирог на несколько часов, чтобы он остыл.

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