Сезон випічки зі свіжими фруктами продовжується — приготуй літній абрикосовий пиріг від Лізи Глінської

Якщо в тебе вдосталь соковитих абрикосів, а варити варення чи компот не хочеться, пропонуємо спекти пиріг! Це і смачно, і швидко. Рецептом поділилась переможниця кулінарного шоу МастерШеф Ліза Глінська.
До речі, абрикоси можна замінити на будь-які інші фрукти чи ягоди — сливу, вишню тощо.
Для пісочної крихти знадобиться:
Для тіста:
Для сирної начинки:
Раніше ми розповідали, як приготувати сирники та пудинг з мінімальної кількості інгредієнтів.
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