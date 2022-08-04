Сезон випічки зі свіжими фруктами продовжується — приготуй літній абрикосовий пиріг від Лізи Глінської

Якщо в тебе вдосталь соковитих абрикосів, а варити варення чи компот не хочеться, пропонуємо спекти пиріг! Це і смачно, і швидко. Рецептом поділилась переможниця кулінарного шоу МастерШеф Ліза Глінська.

До речі, абрикоси можна замінити на будь-які інші фрукти чи ягоди — сливу, вишню тощо.

Як приготувати абрикосовий пиріг

Для пісочної крихти знадобиться:

50 г борошна

30 г цукру

30 г холодного масла

сіль

Змішай борошно, цукор та сіль. Додай холодне вершкове масло та зроби пісочну крихту. Залиш її в морозильній камері.

Для тіста:

100 г масла

2 яйця

100 г борошна

5 г розпушувача

80 г цукру

ванільний цукор (за бажанням)

Щоб зробити тісто, збий м’яке вершкове масло з цукром та ванільним цукром, а потім ретельно перемішай. Додай яйця кімнатної температури. Знову перемішай. Змішай борошно з розпушувачем. Додай борошно до яєчної суміші та замішай тісто.

Для сирної начинки:

350 г сиру (жирністю 5–9%)

2 яйця

150 г сметани (жирністю 10–15%)

80 г цукру

350 г абрикосів

Змішай всі інгредієнти і збий їх до однорідної консистенції. Знадобиться форма діаметром 20–22 см. На дно застели пергамент, а сторони форми змасти маслом. Вилий тісто і розрівняй його. Далі виклади сирну начинку. В кінці — половинки абрикосів. Посип зверху пісочною крихтою з морозилки. Став пиріг в попередньо розігріту духовку. Випікай за температури 170 °С 45-50 хв.

Після випікання найкраще залишити абрикосовий пиріг на кілька годин, щоб він охолов.

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