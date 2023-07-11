Поєднати дві рослини в одну? Усе про щеплення абрикоса влітку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Липня 2023, 16:15
Прививка абрикоса летом.
Фото: Unsplash

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