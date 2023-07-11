Поєднати дві рослини в одну? Усе про щеплення абрикоса влітку

Абрикос — один із найсмачніших літніх плодів. Та найсмачніші абрикоси — ті, які вирощені у власному саду. Та оскільки абрикос доволі примхливий, його треба прищепити.
Сьогодні ми розповімо, що таке щеплення абрикос, навіщо воно потрібне, які переваги цієї процедури влітку та як правильно це робити.
Щеплення рослин — це вегетативний спосіб розмноження. Процес, подібний до трансплантології: садівники об’єднують дві культури в одну, що робить її витривалішою до несприятливих факторів.
У випадку абрикоса — це кліматичні умови, адже це доволі теплолюбна рослина й може загинути чи не дати врожаю, якщо змерзне.
Звісно, можна придбати одразу районовані сорти, які здатні витримувати прохолодний клімат, проте їхній смак може бути далеким від соковитих й налитих солодким нектаром плодів.
Проводити щеплення можна восени, навесні й влітку. Найкращим моментом для цієї процедури є серпень, адже:
Рослину, яку прищеплюють абрикосу, називають прищепом. Виокремлюють кілька культур, які найкраще поєднуються з абрикосом та дають смачні плоди:
В такому разі можна придбати підпірки, або ж комбінувати прищепи. Так, садівникам рекомендують спершу прищепити сливу чи аличу на вишню, а вже до них додати абрикос.
Перш ніж перейти до щеплення, слід обрати прищеп. Найкраще брати найсильнішу гілочку з листям від дерева, яке вже відцвіло. Коли ти знайшов(-ла) майбутній прищеп, зріж його під кутом та дотримуйся інструкції:
Якщо через тиждень-два прищеп почне темніти й всихати, то це свідчить про те, що він не прижився. Тоді процедуру доведеться повторити знову та приділити особливу увагу дезінфекції абрикоса.
Сезон абрикосів вже набирає обертів. Та ці фрукти не можуть довго лежати в холодильнику. Якщо плоди стали дуже м’якими, можна додати їх у пиріг. Читай рецепт абрикосового пирога у матеріалі.
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