Поєднати дві рослини в одну? Усе про щеплення абрикоса влітку

Абрикос — один із найсмачніших літніх плодів. Та найсмачніші абрикоси — ті, які вирощені у власному саду. Та оскільки абрикос доволі примхливий, його треба прищепити.

Сьогодні ми розповімо, що таке щеплення абрикос, навіщо воно потрібне, які переваги цієї процедури влітку та як правильно це робити.

Щеплення абрикоса: що це таке й для чого потрібне

Щеплення рослин — це вегетативний спосіб розмноження. Процес, подібний до трансплантології: садівники об’єднують дві культури в одну, що робить її витривалішою до несприятливих факторів.

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У випадку абрикоса — це кліматичні умови, адже це доволі теплолюбна рослина й може загинути чи не дати врожаю, якщо змерзне.

Звісно, можна придбати одразу районовані сорти, які здатні витримувати прохолодний клімат, проте їхній смак може бути далеким від соковитих й налитих солодким нектаром плодів.

Коли прищеплювати абрикос

Проводити щеплення можна восени, навесні й влітку. Найкращим моментом для цієї процедури є серпень, адже:

держак моментально прищеплюється, тож потреба зберігати його всю зиму відпадає;

є висока ймовірність вдалого результату;

якщо прищепити рослину не вдалося, у садівників залишається час на ще одну спробу;

у рослини є час, щоб набратися сил перед зимівлею.

Прищепи для абрикос: яку рослину обрати

Рослину, яку прищеплюють абрикосу, називають прищепом. Виокремлюють кілька культур, які найкраще поєднуються з абрикосом та дають смачні плоди:

Окультурений або дикий абрикос. Ці види дають найкращі результати прищеплення. Рослина набуває імунітету до багатьох хвороб та несприятливої погоди. До того ж дикорослий абрикос не дає кореневої порослі.

Ці види дають найкращі результати прищеплення. Рослина набуває імунітету до багатьох хвороб та несприятливої погоди. До того ж дикорослий абрикос не дає кореневої порослі. Дика слива. Поєднання абрикоса з цією рослиною теж має маленький ризик відторгнення. Він стане ідеальним варіантом для ґрунтів з підвищеною кислотністю й водночас дозволить витримати коливання температур.

Поєднання абрикоса з цією рослиною теж має маленький ризик відторгнення. Він стане ідеальним варіантом для ґрунтів з підвищеною кислотністю й водночас дозволить витримати коливання температур. Персик . Такий прищеп зробить плоди абрикоса більшими й солодшими, проте підійде лише для південних регіонів. Річ у тім, що персик, як і абрикос, теплолюбний, тому в прохолодніших регіонах просто не приживеться.

. Такий прищеп зробить плоди абрикоса більшими й солодшими, проте підійде лише для південних регіонів. Річ у тім, що персик, як і абрикос, теплолюбний, тому в прохолодніших регіонах просто не приживеться. Вишня. Якщо за прищеп взяти вишню, дерево виросте доволі маленьким, але почне родити вже за кілька років. Недоліком є те, що в місці щеплення дерево може ламатися.

В такому разі можна придбати підпірки, або ж комбінувати прищепи. Так, садівникам рекомендують спершу прищепити сливу чи аличу на вишню, а вже до них додати абрикос.

Літнє щеплення абрикоса: як правильно зробити

Перш ніж перейти до щеплення, слід обрати прищеп. Найкраще брати найсильнішу гілочку з листям від дерева, яке вже відцвіло. Коли ти знайшов(-ла) майбутній прищеп, зріж його під кутом та дотримуйся інструкції:

На абрикосі зріж верхню бруньку та оброби це місце садовим варом, щоб унеможливити потрапляння інфекції.

Видали усі листки, проте ніжки від них треба обов’язково залишити на гілці. Це дасть змогу зменшити витрату корисних речовин і прискорити процес зрощування.

На абрикосі гострим ножем зроби горизонтальний зріз із невеликим заглибленням і збризни його водою або спеціальним препаратом, для прискорення процесу зрощування.

А на прищепі зріж кінчик і виточи його у формі клина. Він має бути рівним, інакше може не прижитися.

Держак вставляють в абрикос на максимальну глибину, після чого обмотують рослини ізоляційною стрічкою.

Якщо через тиждень-два прищеп почне темніти й всихати, то це свідчить про те, що він не прижився. Тоді процедуру доведеться повторити знову та приділити особливу увагу дезінфекції абрикоса.

Сезон абрикосів вже набирає обертів. Та ці фрукти не можуть довго лежати в холодильнику. Якщо плоди стали дуже м’якими, можна додати їх у пиріг. Читай рецепт абрикосового пирога у матеріалі.

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