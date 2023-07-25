Щоб було ще більше смачних плодів! Як і коли обрізати хурму: практичні поради

Вона буває терпкою й солодкою, та яким би не був смак, в ній завжди чимало вітамінів. Йдеться про один з найсмачніших сезонних фруктів осені — хурму.

Хоч ми звикли, що цей плід приїздить до нас із країн сходу, вирощувати хурму можна й в Україні. Та щоб дерево дало смачні та соковиті плоди, за ним треба пильно доглядати весь рік.

Зокрема, однією з головних складових догляду є обрізання. Ця процедура збільшує кількість врожаю та є способом омолодження дерева. Детальніше про обрізання хурми у матеріалі.

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Для чого обрізати хурму

Хурму обрізають, що видалити слабкі, хворі гілки та старі пагони. Це впливає на ріст дерева та його плодовитість, зокрема:

стимулює приріст молодих відводків;

забезпечує рівномірний розвиток крони й кореневої системи;

підтримує та збільшує врожайність;

формує крони;

забезпечує однакове навантаження на різні гілки.

Як і коли обрізати хурму

Хурму слід обрізати щороку. Робити це найкраще навесні — до початку набрякання бруньок, або восени — за місяць до перших заморозків.

Влітку обрізати дерево не слід, проте можна видаляти листя і пагони, які уражені захворюваннями або надломлені сильним вітром — це піде лише на користь.

Якщо ти вже знаєш, коли обрізатимеш хурму, треба визначитися ще й з видом обрізки. Про основні з них ми розповімо далі.

Зверни увагу, який спосіб обрізання ти б не обрав(-ла), дерево не можна чіпати, якщо плодоношення вже почалося.

Формувальне обрізання молодих дерев

Формувати дерево починають вже з другого року після посадки. Такі молоді саджанці треба обрізати на висоті 85-95 см від кореневої шийки. Головне завдання цієї обрізки — утворення однорічних пагонів на яких потім зав’язуватимуться плоди.

Отож після процедури повинні з’явитися бічні пагони. З них залиш чотири-шість скелетних гілок. Найнижча має бути на висоті 55-65 см від кореневої шийки. Наступного року вкороти ці гілки до 30-45 см завдовжки.

Вже з третього року садівники починають регулярну обрізку крони хурми. Вони проріджують дерево, видаляючи пагони, які ростуть всередину.

Важливо, що молоді скелетні гілки чіпати не слід — саме вони будуть забезпечувати стійкість дерева.

Омолоджувальне обрізання

При омолоджувальному обрізанні видаляють старі, пошкодженні, ослаблені та надламані гілки, щоб відродити здатність дерева давати плоди. Для дорослих дерев ця процедура проводиться раз у два-три роки.

Зауваж, що таке обрізання слід робити лише тоді, коли дерево хурми перестає плодоносити.

Гілку видаляють повністю, залишаючи лише кілька нирок, з яких з’являться нові паростки. Щоб не послабити хурму, не можна обрізати одразу усі пошкоджені або старі гілки. Слід розтягнути процес на кілька етапів:

Спершу слід видалити лише одну стару гілку з південного боку, а молоді пагони скоротити на третину довжини. Тільки через два-три роки можна провести повторну обрізку з південної сторони. За рік цю процедуру можна виконати й з північного боку.

Завдяки такій системі крона оновлюватиметься поступово, що забезпечить приріст нових пагонів та збільшить кількість плодів.

Санітарне обрізання

Цю процедуру треба виконувати ранньою весною раз на рік, щоб видалити усі ослаблені, хворі та обморожені пагони.

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