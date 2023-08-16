Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья в домашних условиях: быстрые лайфхаки

Варенье — вкусный и любимейший десерт детства для многих. Но такие стойкие загрязнения удалить иногда совсем не просто. При этом, не спеши выкидывать любимую посуду.
Достаточно просто уделить устранению проблемы немного времени и сил. Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья — читай в материале.
В первую очередь нужно обязательно попробовать отмочить пригар водой. Для этого воспользуйся пошаговой инструкцией:
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