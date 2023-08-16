Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья в домашних условиях: быстрые лайфхаки

Варенье — вкусный и любимейший десерт детства для многих. Но такие стойкие загрязнения удалить иногда совсем не просто. При этом, не спеши выкидывать любимую посуду.

Достаточно просто уделить устранению проблемы немного времени и сил. Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья — читай в материале.

Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья: самый простой способ

В первую очередь нужно обязательно попробовать отмочить пригар водой. Для этого воспользуйся пошаговой инструкцией:

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Кастрюлю остуди и залей теплой водой. Несильно пригоревшее варенье будет растворяться уже через 15 минут. Если этого не произошло, отмачивай кастрюлю в течение нескольких часов. Если хочешь улучшить эффект, добавь в воду несколько столовых ложек обычного моющего средства или пищевой соды.

Как очистить сильно пригоревшую кастрюлю от варенья: эффективные методы

Лопатка. Для применения способа залей в посуду теплую воду на некоторое время. После этого отслоившиеся остатки варенья попробуй удалить лопаткой из дерева. Если нагар останется, то используй соду, лимонную кислоту или уксус. Щелочной раствор. Нужно взять 125 мг соды на 1 л воды. Также действует кислотный раствор (1-2 ст.л. лимонной кислоты на 1 л воды). Их нужно залить в загрязненную емкость и кипятить около 20 минут. Дай посуде остыть и хорошенько вымой. Уксус, разведенный с водой. Помой кастрюлю этим раствором и оставь настаиваться в течение одного — двух часов. Заморозка. Можно просто заморозить посуду в морозильной камере, а затем отмыть холодной водой. Кока-кола. Этим напитком залей кастрюлю на два — три часа. Если ничего не получается, то кипяти на маленьком огне примерно час. Яблочная кожура. Из-за кислоты, которая содержится в кожуре, она сможет раствориться сахар.

Как очистить кастрюлю от варенья: методы для алюминия и нержавейки

Возьми емкость, где пригорело варенье, и разведи из расчета на 1 л воды 1 ст.л. соды и 1 ст.л. силикатного клея. Это все прокипяти на протяжении 30 минут. Затем помой кастрюлю с обычным средством для мыться посуды. Молочная сыворотка. Загрязнения залей на ночь и отмой средством для мытья посуды.

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