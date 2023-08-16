Як очистити каструлю від пригорілого варення в домашніх умовах: швидкі лайфхаки

Варення — найсмачніший і найулюбленіший десерт дитинства для багатьох. Але стійкі забруднення від нього видалити інколи зовсім непросто. При цьому, не поспішай викидати улюблений посуд.

Достатньо просто приділити усуненню проблеми небагато часу та сил. Як очистити каструлю від пригорілого варення — читай у матеріалі.

Як очистити каструлю від варення, що пригоріло: найпростіший спосіб

Насамперед потрібно обов’язково спробувати відмочити пригар водою. Для цього скористайся покроковою інструкцією:

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Каструлю остуди та залий теплою водою. Варення, що несильно пригоріло, буде розчинятися вже через 15 хвилин. Якщо цього не сталося, відмочуй каструлю протягом декількох годин. Якщо хочеш покращити ефект, додай у воду кілька столових ложок звичайного мийного засобу чи харчової соди.

Як очистити каструлю від сильно пригорілого варення: ефективні методи

Лопатка. Для застосування способу залий у посуд теплу воду на деякий час. Після цього залишки варення, які відшарувалися, спробуй видалити лопаткою з дерева. Якщо нагар залишиться, то використовуй соду, лимонну кислоту чи оцет. Лужний розчин. Необхідно взяти 125 мг соди на 1 л води. Також діє кислотний розчин (1-2 ст.л. лимонної кислоти на 1 л води). Розчин потрібно залити у забруднену місткість і кип’ятити близько 20 хвилин. Дай посуду охолонути й добре вимий. Оцет, розведений з водою. Помий каструлю цим розчином і залиш настоюватися протягом однієї – двох годин. Заморожування. Можна просто заморозити посуд у морозильній камері, а потім відмити холодною водою. Кока-кола. Цим напоєм залий каструлю на дві – три години. Якщо нічого не виходить, то кип’яти на маленькому вогні приблизно годину. Яблучна шкірка. Через кислоту, що міститься в шкірці, зможе розчинитися цукор.

Як очистити каструлю від варення: методи для алюмінію та нержавіючої сталі

Візьми місткість, де пригоріло варення, та розведи з розрахунку на 1 л води 1 ст.л. соди та 1 ст.л. силікатного клею. Це все прокип’яти протягом 30 хвилин. Потім помий каструлю зі звичайним засобом для миття посуду. Молочна сироватка. Забруднення залий на ніч і відмий засобом для миття посуду.

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