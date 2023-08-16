Як очистити каструлю від пригорілого варення в домашніх умовах: швидкі лайфхаки

Варення — найсмачніший і найулюбленіший десерт дитинства для багатьох. Але стійкі забруднення від нього видалити інколи зовсім непросто. При цьому, не поспішай викидати улюблений посуд.
Достатньо просто приділити усуненню проблеми небагато часу та сил. Як очистити каструлю від пригорілого варення — читай у матеріалі.
Насамперед потрібно обов’язково спробувати відмочити пригар водою. Для цього скористайся покроковою інструкцією:
Раніше ми розповідали, як відмити скотч від скла.
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