Разогревать еду станет легче: как очистить микроволновку в домашних условиях

Микроволновка стала неотъемлемой частью нашего быта. Она создает удобство, ведь не нужно каждый раз разогревать еду на сковороде или кастрюле, а потом мыть гору посуды.

А если внимательно прочитать инструкцию и следовать ей, в микроволновке можно приготовить разные блюда: от простых кексов до запеченных овощей. Но минус этой техники в том, что её бывает трудно мыть. Мы расскажем, ка очистить микроволновку от жира и чем это сделать.

Как отмыть микроволновку от жира

Магазинные средства

Существуют различные средства бытовой химии, которые помогут очистить микроволновку. Чтобы все прошло безопасно, следуй инструкции и работай в перчатках. Также не забудь вытянуть микроволновку с розетки. Когда домоешь, нужно все вытереть насухо, лишь потом включать обратно в розетку.

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Как помыть микроволновку с помощью пара

Убрать жир в микроволновке поможет паровая баня. Пар растворяет жир, и его потом легче убрать тряпкой.

Надо глубокую, главное — керамическую, миску с водой поставить в микроволновку и включить ее на максимальную мощность. Время её работы зависит от сложности загрязнений, в среднем — пять-десять минут, иногда можно сделать несколько подходов.

Когда пар растворит жир, вытяни технику з розетки и вытри все тряпкой.

Как очистить микроволновку от жира уксусом

Здесь такой же метод, как с паром, но в воду нужно добавить уксус. Двух ложек на два стакана воды будет достаточно. Поставь раствор с уксусом в микроволновку на максимальную мощность на пять-семь минут. Потом нужно подождать полчаса не открывая дверцу.

Этот способ эффективен, но у него есть минус — неприятный запах после уксуса. Поэтому метод лучше использовать с включенной вытяжкой или открытыми окнами.

Жир раствориться, его легко убрать обычной тряпкой, но не забудь отключить микроволновку з розетки.

Как отмыть микроволновку лимонной кислотой

Здесь все так же, как и уксусом, но другие пропорции — на два стакана воды одна столовая ложка лимонной кислоты.

Надо поставить воду в микроволновку на 10-15 минут и не открывать дверцу еще некоторое время. Плюс этого способа — он не оставляет неприятный запах.

Как помыть микроволновку содой

Все аналогично предыдущим методам, но на два стакана воды понадобятся две-три столовых ложки пищевой соды. Воду поставить в микроволновку на семь-десять минут. Держать дверце закрытой еще 25 минут.

После чего отключить з розетки и наиболее сложные участки дополнительно протереть губкой с посыпанной сверху содой.

Как очистить микроволновку снаружи

Можно подумать, что микроволновку снаружи отмыть легче, ведь там нет жира. Но, если у тебя белая микроволновка, надо удалять желтые пятна. Их можно убрать с помощью отбеливателя на основе хлора или перекиси водорода.

Делать это нужно обязательно в перчатках и с выключенной техникой. Тряпку обильно смочить в концентрированном растворе перекиси водорода или хлорного отбеливателя.

Далее на несколько часов надо обмотать корпус микроволновки. Сверху обмотать еще пищевой пленкой и оставить на несколько часов. Потом надо снять пленку и ткань и хорошо вытереть корпус микроволновки чистой тряпкой и водой.

Что делать, чтобы микроволновка реже загрязнялась

Чтобы в микроволновке было как можно меньше жира, нужно следовать нескольким правилам:

протирать технику после каждого использования — достаточно влажной салфеткой или хотя бы сухим бумажным полотенцем;

использовать специальный колпак во время разогрева пищи;

использовать глубокие емкости для разморозки продуктов;

оставлять дверцу открытой для проветривания после приготовления или разогрева блюд с резким запахом.

А в чистой микроволновой печи можно и сладенькое приготовить! Ранее мы рассказывали рецепт шоколадного кекса в микроволновке.

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