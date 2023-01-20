Розігрівати їжу стане легше: як очистити мікрохвильову піч у домашніх умовах

Мікрохвильова піч стала незамінною частиною нашого побуту. Вона створює зручність, адже непотрібно щоразу розігрівати їжу на сковороді чи в каструлі, а потім мити гору посуду.

А якщо уважно прочитати інструкцію і слідувати їй, у мікрохвильовій печі можна приготувати різні страви: від простих кексів до запечених овочів. Але мінус цієї техніки в тому, що її важко мити. Ми розповімо, як очистити мікрохвильовку від жиру і чим це зробити.

Як відмити мікрохвильову піч від жиру

Магазинні засоби

Існують різні засоби побутової хімії, які допоможуть очистити мікрохвильову піч. Щоб все пройшло безпечно, слідуй інструкції та працюй у рукавичках. Також не забудь витягнути мікрохвильовку з розетки. Коли домиєш, потрібно все витерти насухо, лише потім вмикати.

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Як помити мікрохвильовку за допомогою пари

Прибрати жир у мікрохвильовці допоможе пара. Вона розчиняє жир, і його потім легше прибрати ганчіркою.

Треба глибоку, головне — керамічну, миску з водою поставити у мікрохвильовку та увімкнути на максимальну потужність. Час її роботи залежить від складності забруднень, в середньому — п’ять-десять хвилин, іноді можна зробити кілька підходів.

Коли пара розчинить жир, витягни техніку з розетки та витри все ганчіркою.

Як очистити мікрохвильову піч від жиру оцтом

Тут такий самий метод, як із парою, але у воду потрібно додати оцет. Двох ложок на дві склянки води буде достатньо. Постав розчин з оцтом у мікрохвильову піч на максимальну потужність на п’ять-сім хвилин. Потім потрібно почекати півгодини, не відкриваючи дверцята.

Цей спосіб ефективний, але у нього є мінус — неприємний запах після оцту. Тому метод краще використовувати з увімкненою витяжкою або відкритими вікнами.

Жир розчинитися, його легко прибрати звичайною ганчіркою, але не забудь відключити мікрохвильовку з розетки.

Як відмити мікрохвильову піч лимонною кислотою

Так само як з оцтом, але інші пропорції — на дві склянки води одна столова ложка лимонної кислоти.

Треба поставити воду в мікрохвильовку на 10-15 хвилин і не відкривати дверцята ще деякий час. Плюс цього способу — він не залишає неприємний запах.

Як помити мікрохвильову піч содою

Все аналогічно попереднім методам, але на дві склянки води знадобляться дві-три столові ложки харчової соди. Воду поставити в мікрохвильовку на сім-десять хвилин. Тримати дверцята закритими ще 25 хвилин.

Після чого відключити з розетки й найскладніші ділянки додатково протерти губкою з посипаною зверху содою.

Як очистити мікрохвильовку зовні

Можна подумати, що мікрохвильову піч зовні відмити легше, адже там немає жиру. Але, якщо в тебе біла мікрохвильова піч, треба видаляти жовті плями. Їх можна прибрати за допомогою відбілювача на основі хлору або перекису водню.

Робити це потрібно обов’язково в рукавичках та з вимкненою технікою. Ганчірку добре змочити в концентрованому розчині перекису водню або хлорного відбілювача.

Далі на кілька годин треба обмотати корпус мікрохвильової печі. Зверху обмотати ще харчовою плівкою та залишити на кілька годин. Потім зняти плівку і тканину і добре витерти корпус мікрохвильової печі чистою ганчіркою і водою.

Що робити, щоб мікрохвильовка рідше забруднювалася

Щоб у мікрохвильовій печі було якнайменше жиру, потрібно дотримуватися кількох правил:

протирати техніку після кожного використання — досить вологою серветкою або хоча б сухим паперовим рушником;

використовувати спеціальний ковпак під час розігріву їжі;

використовувати глибокі місткості для розморожування продуктів;

залишати дверцята відкритими для провітрювання після приготування або розігріву страв із різким запахом.

А в чистій мікрохвильовій печі можна і солоденьке приготувати! Раніше ми розповідали рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці.

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