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Розігрівати їжу стане легше: як очистити мікрохвильову піч у домашніх умовах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Січня 2023, 07:30
Як очистити мікрохвильовку від жиру: прості поради
Фото: Pexels, Unsplash

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