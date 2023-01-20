Сейчас спасают не только свечки: как подключить LED-ленту к повербанку

Из-за регулярных отключений света украинцы начали экспериментировать над тем, как и от чего запитывать ноутбуки и телефоны без электроэнергии, и чем осветлить в таких случаях жилье.

На помощь приходит практически все: машинные аккумуляторы, павербанки, солнечные батареи и многое другое. Но если под рукой есть LED-лента — то сказочная атмосфера в доме гарантирована.

Только возникает один вопрос как подключить LED-ленту, чтобы она работала без света? Ответ ты найдешь в нашем материале.

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Как подключить LED-ленту к павербанку

Светодиодную ленту можно купить на китайских сайтах до 300 грн. Также она продается на радиорынках практически в каждом городе (до 500 грн). После того как ты приобрел (-а) LED-ленту с USB, тебе нужен павербанк, у которого есть функция быстрой зарядки (она есть в большинстве новых моделей).

Также необходимо купить специальный триггер переключатель для USB-тестера проверки LED.

Он нужен для того, чтобы подсказывать, какое именно напряжение нужно выставить на выходе. После того как ты все это купил (-а), нужно следовать пошаговой инструкции.

Как подключить LED-ленту к павербанку: инструкция пошагово

В первую очередь возьми переключатель и припаяй к ленте. Вставь это в павербанк. На тестере должна загореться лампочка. После этого начнет светиться лента.

Также ты можешь приобрести светодиодную ленту сразу с USB. Прибор сразу можно подключать к смартфону или питателю, а управлениям заниматься через Bluetooth на телефоне или пульт (он будет в комплекте).

Как подключить LED-ленту к аккумулятору

Для того, чтобы быстро запитать ленту, тебе нужно взять:

светодиодную ленту 12 В;

Li-Ion аккумулятор;

паяльник;

провода;

выключатель.

Инструкция:

На ленте есть плюсики и минусы. Их нужно соединить к аккумуляторным (плюс-к плюсу, минус к минусу). Если нужно сделать очень надежное соединение, возьми паяльник. К проводу, который подсоединен к плюсу, присоедини выключатель. Через несколько секунд лента будет освещать комнату.

Как подключить LED-ленту к батарейкам

Для того чтобы лента светилась на батарейках, возьми небольшую ленту, батарейки (у которых напряжение от 8 до 12 В) по 2 шт. алюминиевых проводов, паяльник и переключатель.

Зачисти контакты на батарейке наждачкой. Потом залуди провод и нанеси на его кончик флюс (так он прилипнет к батарейке).

Красный подсоедини к плюсу, а черный — к минусу. Также нужно будет сделать с выключателем. Возле входа в тумблер припаяй провод +, а минус подключи к LED-ленте. Через несколько мгновений лента будет работать.

Также мы рассказали о пяти способах, которые помогут зарядить телефон, когда нет электроэнергии. Подробности читай в нашем материале.

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