Зараз рятують не тільки свічки: як підключити LED-стрічку до павербанку

Через регулярні відключення світла українці почали експериментувати над тим, як і від чого заряджати ноутбуки й телефони без електроенергії, та чим освітлювати у таких випадках житло.
На допомогу приходить практично все: машинні акумулятори, павербанки, сонячні батареї та багато іншого. Але якщо під рукою є LED-стрічка, то казкова атмосфера в будинку гарантована.
Тільки постає одне питання: як підключити LED-стрічку, щоб вона працювала без світла? Відповідь ти знайдеш у нашому матеріалі.
Світлодіодну стрічку можна придбати на китайських сайтах до 300 грн. Також вона продається на радіоринках практично у кожному місті (до 500 грн).
Після того, як ти придбав (-ла) LED-стрічку з USB, тобі потрібен павербанк, який має функцію швидкої зарядки (вона є у більшості нових моделей).
Після того, як ти придбав (-ла) LED-стрічку з USB, тобі потрібен павербанк, який має функцію швидкої зарядки (вона є у більшості нових моделей).
Також необхідно купити спеціальний перемикач тригер для USB-тестера перевірки LED. Він потрібен для того, щоб підказувати, яку саме напругу потрібно виставити на виході. Після того, як ти все це купив (-а), потрібно слідувати покроковій інструкції.
Також ти можеш придбати світлодіодну стрічку з USB. Прилад відразу можна підключати до смартфона або живильника, а керуванням займатися через Bluetooth на телефоні або пультом (він буде в комплекті).
Для того, щоб швидко запитати стрічку, тобі треба взяти:
Інструкція:
Для того щоб стрічка світилася на батарейках, візьми невелику стрічку, батарейки (у яких напруга від 8 до 12 В) по 2 шт. алюмінієвих проводів, паяльник і перемикач.
Зачисти контакти на батарейці наждачкою.
Зачисти контакти на батарейці наждачкою.
Потім залуди провід і нанеси на його кінчик флюс (так він прилипне до батареї). Червоний приєднай до плюса, а чорний — до мінуса. Це ж саме потрібно буде зробити із вимикачем. Біля входу в тумблер припай провід +, а мінус підключи до LED-стрічки.
За кілька хвилин стрічка працюватиме.
Також ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон, коли немає електроенергії. Деталі читай у нашому матеріалі.
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