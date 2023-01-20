Зараз рятують не тільки свічки: як підключити LED-стрічку до павербанку

Через регулярні відключення світла українці почали експериментувати над тим, як і від чого заряджати ноутбуки й телефони без електроенергії, та чим освітлювати у таких випадках житло.

На допомогу приходить практично все: машинні акумулятори, павербанки, сонячні батареї та багато іншого. Але якщо під рукою є LED-стрічка, то казкова атмосфера в будинку гарантована.

Тільки постає одне питання: як підключити LED-стрічку, щоб вона працювала без світла? Відповідь ти знайдеш у нашому матеріалі.

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Як підключити LED-стрічку до павербанка

Світлодіодну стрічку можна придбати на китайських сайтах до 300 грн. Також вона продається на радіоринках практично у кожному місті (до 500 грн).

Після того, як ти придбав (-ла) LED-стрічку з USB, тобі потрібен павербанк, який має функцію швидкої зарядки (вона є у більшості нових моделей).

Також необхідно купити спеціальний перемикач тригер для USB-тестера перевірки LED. Він потрібен для того, щоб підказувати, яку саме напругу потрібно виставити на виході. Після того, як ти все це купив (-а), потрібно слідувати покроковій інструкції.

Як підключити LED-стрічку до павербанка: інструкція покроково

Насамперед візьми перемикач і припай до стрічки. Встав це в павербанк. На тестері має спалахнути лампочка. Після цього почне світиться стрічка.

Також ти можеш придбати світлодіодну стрічку з USB. Прилад відразу можна підключати до смартфона або живильника, а керуванням займатися через Bluetooth на телефоні або пультом (він буде в комплекті).

Як підключити LED-стрічку до акумулятора

Для того, щоб швидко запитати стрічку, тобі треба взяти:

світлодіодну стрічку 12;

Li-Ion акумулятор;

паяльник;

дроти;

вимикач.

Інструкція:

На стрічці є плюсики та мінуси. Їх потрібно з’єднати до акумуляторних (плюс до плюсу, мінус до мінуса). Якщо потрібно зробити дуже надійне з’єднання, то візьми паяльник. До дроту, який приєднаний до плюсу, приєднай вимикач. За кілька секунд стрічка освітлюватиме кімнату.

Як підключити LED-стрічку до батарейок

Для того щоб стрічка світилася на батарейках, візьми невелику стрічку, батарейки (у яких напруга від 8 до 12 В) по 2 шт. алюмінієвих проводів, паяльник і перемикач.

Зачисти контакти на батарейці наждачкою.

Потім залуди провід і нанеси на його кінчик флюс (так він прилипне до батареї). Червоний приєднай до плюса, а чорний — до мінуса. Це ж саме потрібно буде зробити із вимикачем. Біля входу в тумблер припай провід +, а мінус підключи до LED-стрічки.

За кілька хвилин стрічка працюватиме.

Також ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон, коли немає електроенергії. Деталі читай у нашому матеріалі.

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