Хочется подсмотреть, но незаметно? Как посмотреть историю в Instagram анонимно: лучшие методы

Многие люди для того, чтобы незаметно посмотреть историю другого человека в Instagram, создают для этого фейковые странички.

Например, называют их Ноготочки Львов, Магазин детского питания или даже — Стройматериалы Черкассы. Но если ты не хочешь заниматься таким делом, можно установить на свой телефон одну из легких и доступных программ. Как посмотреть историю в Instagram анонимно — читай в материале.

Истории в Instagram: как остаться незаметным(-ой)

Как мы знаем, Instagram — это соцсеть, которая предоставляет людям десятки полезных функций. Наверное, самой популярной является сторис.

Действуют они только 24 часа, а затем соцсеть их удаляет. Instagram позволяет пользователям отслеживать кто именно просматривал твою историю.

Но бывают ситуации, когда возникает необходимость смотреть сторис и оставаться незаметным. Для этого существует множество интересных программ.

Как посмотреть историю в Instagram анонимно: сервис Insaved

Insave — это сервис, с помощью которого можно не только анонимно смотреть любые истории, но и загружать их. К тому же, он простой и бесплатный. Для того чтобы посмотреть историю через этот сайт, следуй пошаговой инструкции:

Перейди на сайт Insave. Введи имя человека, для которого хочешь остаться анонимом. Нажми Загрузить. На экране ты увидишь актуальные истории указанного пользователя.

Ты сможешь смотреть загруженные сторис инкогнито с компьютера, планшета или с телефона.

Главное, что тебе не нужно авторизоваться в Instagram, то есть твой аккаунт остается в полной безопасности.

Как посмотреть историю в Instagram через специальные приложения

Для того чтобы остаться инкогнито, зайди в Google Play (Android) или в App Store (iOS) и в поисковой строке введи Истории в Инстаграм анонимно или Аnonimous stories и выбери любое, которое тебе понравиться.

Если ты — обладатель(-ница) iPhone, лучше используй Story Reposter for Instagram. Это — приложение с простым интерфейсом (тоже бесплатное). В таком случае ты сможешь скачивать, смотреть и делать репосты не только в инстаграм, но и в других сетях. Авторизоваться здесь тоже не надо.

Для того чтобы воспользоваться приложениям, нужно брать во внимание инструкцию:

Скачай Story Reposter for Instagram и открой его. В поиске введи учетную запись того человека, чью историю ты хочешь посмотреть. Нажми Enter. После этого ты увидишь все истории данного пользователя.

Если ты пользуешься Android, скачай приложение StorySaver+. С его ты сможешь анонимно просматривать истории пользователей и загружать их на телефон.

Как посмотреть историю в Instagram в анонимном режиме с помощью Telegram ботов

Самые популярные боты для просмотра сторис анонимно:

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