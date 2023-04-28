Хочеться підглянути, але непомітно? Як подивитися історію в Instagram анонімно: найкращі методи

Багато людей для того, щоб непомітно переглянути історію іншої людини в Instagram, створюють для цього фейкові сторінки. Наприклад, називають їх Манікюр Львів, Магазин дитячого харчування чи навіть — Будматеріали Черкаси.

Але якщо ти не хочеш так робити, можна встановити на свій телефон одну з легких і доступних програм. Як подивитися історію в Instagram анонімно — читай у матеріалі.

Історії в Instagram: як залишитися непомітним

Як ми знаємо, Instagram — це соцмережа, яка надає людям десятки корисних функцій. Напевно, найпопулярнішою є сторіс.

Діють вони лише 24 години, а потім соцмережа їх видаляє. Instagram дозволяє користувачам відстежувати, хто саме переглядав твою історію.

Але бувають ситуації, коли виникає потреба дивитися сторіс і залишатися непомітним. Для цього існує багато цікавих програм.

Як подивитися історію в Instagram анонімно: сервіс Insaved

Insave — це сервіс, за допомогою якого можна не тільки анонімно дивитися будь-які історії, а й завантажувати їх. До того ж він простий і безкоштовний. Для того щоб переглянути історію через цей сайт, слідуй покроковій інструкції:

Перейди на сайт Insave. Введи ім’я людини, для якої хочеш залишитися анонімом. Натисни Завантажити. На екрані побачиш актуальні історії вказаного користувача.

Ти зможеш дивитися завантажені сторіс інкогніто з комп’ютера, планшета або з телефону.

Головне, що тобі не потрібно авторизуватися в Instagram, тобто твій обліковий запис залишається в повній безпеці.

Як подивитися історію в Instagram через спеціальні програми

Щоб залишитися інкогніто, зайди в Google Play (Android) або в App Store (iOS) і в пошуковому рядку введи Історії в Інстаграм анонімно або Anonimous stories і вибери будь-яку, яка тобі сподобається.

Якщо ти — власник(-ця) iPhone, краще використовуй Story Reposter for Instagram. Це додаток з простим інтерфейсом (теж безкоштовний).

У такому разі ти зможеш завантажувати, дивитися і робити репости не тільки в інстаграмі, а й в інших мережах. Авторизуватися тут також не треба.

Для того, щоб скористатися програмами, потрібно брати до уваги інструкцію:

Звантаж Story Reposter for Instagram та відкрий його. У пошуку введи обліковий запис тієї людини, чию історію ти хочеш подивитись. Натисни клавішу Enter. Після цього ти побачиш усі історії цього користувача.

Якщо ти користуєшся Android, звантаж програму StorySaver+. З нею ти зможеш анонімно переглядати історії користувачів та завантажувати їх на телефон.

Як переглянути історію в Instagram в анонімному режимі за допомогою Telegram ботів

Найпопулярніші боти для перегляду сторінок анонімно:

Раніше ми розповідали, як уникнути блокування в соцмережах та вийти з бану.

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