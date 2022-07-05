Рассадник микробов, особенно в жару! Как правильно дезинфицировать смартфон?

Смартфон — вещь, без которой в современном мире прожить день сложно. Он и рабочий помощник, и средство связи, и еще тысяча возможностей в одном устройстве. Центр общественного здоровья рассказал, как правильно дезинфицировать смартфон.

Как правильно дезинфицировать смартфон

В жару микробам еще проще размножаться. Ты прижимаешь смартфон к лицу, когда звонишь, а они продолжают свое дело уже на твоей коже. Чтобы избежать нежелательных последствий, регулярно дезинфицируй свой смартфон.

На экране телефона можно найти даже кишечную палочку и золотистый стафилококк. Это все потому, что многие берут с собой смартфон в туалет, трогают грязными руками, кладут на другие поверхности.

Сейчас также смотрят

На смартфоне в среднем содержатся 17 тысяч частиц бактерий, что больше, чем на унитазе. Итак, смотри, как тебе дезинфицировать телефон.

Отключи устройство от питания и выключи его. Сними все чехлы или аксессуары. Возьми мягкую ткань без ворса, это может быть салфетка из микрофибры или салфетка для объективов. Смочи ткань дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором. Осторожно протри переднюю и заднюю части устройства. Не дави слишком сильно.

Важно: Центры контроля и профилактики заболеваний США советуют ежедневно дезинфицировать гаджеты — наушники, телефон, клавиатуру, смарт-часы и планшеты.

Чего делать не стоит

Ни в коем случае не заливай антисептическую жидкость в отверстия смартфона, не окунай его.

Также не рекомендуем использовать чистый спирт и моющие средства с хлором.

Не чисти экран жесткими тканями и абразивными средствами.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит использовать телефон во время еды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!