Рассадник микробов, особенно в жару! Как правильно дезинфицировать смартфон?

Смартфон — вещь, без которой в современном мире прожить день сложно. Он и рабочий помощник, и средство связи, и еще тысяча возможностей в одном устройстве. Центр общественного здоровья рассказал, как правильно дезинфицировать смартфон.
В жару микробам еще проще размножаться. Ты прижимаешь смартфон к лицу, когда звонишь, а они продолжают свое дело уже на твоей коже. Чтобы избежать нежелательных последствий, регулярно дезинфицируй свой смартфон.
На экране телефона можно найти даже кишечную палочку и золотистый стафилококк. Это все потому, что многие берут с собой смартфон в туалет, трогают грязными руками, кладут на другие поверхности.
На смартфоне в среднем содержатся 17 тысяч частиц бактерий, что больше, чем на унитазе. Итак, смотри, как тебе дезинфицировать телефон.
Важно: Центры контроля и профилактики заболеваний США советуют ежедневно дезинфицировать гаджеты — наушники, телефон, клавиатуру, смарт-часы и планшеты.
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