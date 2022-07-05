Розсадник мікробів, особливо у спеку! Як правильно дезінфікувати смартфон?

Смартфон — річ, без якої в сучасному світі прожити день складно. Він і робочий помічник, і засіб зв’язку, і ще тисяча можливостей в одному пристрої. Центр громадського здоров’я розповів, як правильно дезінфікувати смартфон.
У спеку мікробам ще простіше розмножуватись. Ти притуляєш смартфон до обличчя, коли телефонуєш, а вони продовжують свою справу вже на твоїй шкірі. Щоб уникнути небажаних наслідків, регулярно дезінфікуй свій смартфон.
На екрані телефона можна знайти навіть кишкову паличку та золотистий стафілокок. Це все тому, що багато хто бере з собою смартфон у вбиральню, чіпає брудними руками, кладе на інші поверхні.
На смартфоні в середньому містяться 17 тисяч часточок бактерій, що більше, ніж на унітазі. Тож дивись, як тобі дезінфікувати телефон.
Важливо: Центри з контролю та профілактики захворювань США радять щоденно дезінфікувати гаджети — навушники, телефон, клавіатуру, смарт-годинники та планшети.
Раніше ми розповідали, чому не варто використовувати телефон під час їжі.
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