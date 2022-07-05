Розсадник мікробів, особливо у спеку! Як правильно дезінфікувати смартфон?

Смартфон — річ, без якої в сучасному світі прожити день складно. Він і робочий помічник, і засіб зв’язку, і ще тисяча можливостей в одному пристрої. Центр громадського здоров’я розповів, як правильно дезінфікувати смартфон.

Як правильно дезінфікувати смартфон

У спеку мікробам ще простіше розмножуватись. Ти притуляєш смартфон до обличчя, коли телефонуєш, а вони продовжують свою справу вже на твоїй шкірі. Щоб уникнути небажаних наслідків, регулярно дезінфікуй свій смартфон.

На екрані телефона можна знайти навіть кишкову паличку та золотистий стафілокок. Це все тому, що багато хто бере з собою смартфон у вбиральню, чіпає брудними руками, кладе на інші поверхні.

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На смартфоні в середньому містяться 17 тисяч часточок бактерій, що більше, ніж на унітазі. Тож дивись, як тобі дезінфікувати телефон.

Відключи пристрій від живлення та вимкни його. Зніми усі чохли чи аксесуари. Візьми м’яку тканину без ворсу, це може бути серветка з мікрофібри чи серветка для об’єктивів. Змочи тканину дистильованою водою або 70% спиртовим розчином. Обережно протри передню та задню частини пристрою. Не тисни надто сильно.

Важливо: Центри з контролю та профілактики захворювань США радять щоденно дезінфікувати гаджети — навушники, телефон, клавіатуру, смарт-годинники та планшети.

Чого робити не варто

У жодному разі не заливай антисептичну рідину в отвори смартфона, не занурюй його.

Також не радимо використовувати чистий спирт та мийні засоби з хлором.

Не чисть екран жорсткими тканинами та абразивними засобами.

Раніше ми розповідали, чому не варто використовувати телефон під час їжі.

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