Пора устраивать расхламление: пять шагов, которые заставят гардероб работать на тебя

Думаю, многим знакома ситуация: с утра открываешь шкаф и несколько минут растерянно созерцаешь. А потом наспех хватаешь то, что ближе лежит. И никакого пространства для экспериментов.

Как покорить гардероб и всегда выглядеть на все 100%, расскажу в материале.

Избавиться от лишнего

Обычно с утра нет времени решать, какой лук выбрать. Но хочется быть собранной, стильной и аккуратной. Чтобы под руку не лезли случайные вещи, выселите из шкафа “нежелательных жителей”.

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Во-первых, надо достать все вещи и разложить перед глазами на кровати, диване или на чистом полу.

Во-вторых — устроить одежде игру на выбывание. Расфасуйте предметы гардероба на три категории:

то, что будете носить;

то, что требует ремонта (пришить пуговицы, подрубить длину, убрать катышки, починить застежку, отдать в химчистку и т.п.);

то, с чем следует проститься навсегда.

К последней отнесите все, что потеряло актуальность, товарный вид (растянулось, порвалось, и это уже невозможно реанимировать), стало слишком мало или слишком велико и ждет своего дня.

Не держитесь за вещи, которые надоели морально. Вы имеете право изменить стиль.

Говорите “до свидания” одежде, которую вы не носили три и более сезона подряд.

Не стоит также беречь блузу, в которой вы защищали дипломную работу, и юбку, купленную с первой зарплаты, как трофей. Они должны стать частью истории и остаться в прошлом.

Классификация по сезонам

Все оставшиеся вещи поделите на сезоны. Поскольку изменение температур в наших широтах происходит постепенно, можно опираться не на четыре времени года, а на периоды осень-зима и весна-лето.

Спрячь несезонные вещи подальше, чтобы зимой с верхней полки на тебя не падал пляжный сарафан, а сквозь армию босоножек можно было разглядеть тёплые ботинки.

Выберите для таких вещей надежное место подальше от света, влажности и коварных насекомых.

Эргономика гардероба

Возможно, вы уверены, что держите каждую вещь в уме. Но уже через неделю после разбора гардероба будете помнить лишь несколько пар джинсов и свитера, которые носите каждый день.

Поэтому советую все плечевые изделия собрать на уровне глаз. А внизу разместить поясные. Предварительно нужно их поделить по сходству: пиджаки к пиджакам, рубашки к рубашкам, брюки к брюкам и так далее.

На самой высокой полке лучше всего хранить шапки, шарфы и аксессуары. Если есть место, там можно поселить и сумочки.

А внизу, по логике, должна размещаться обувь (если вы храните ее в гардеробной комнате вместе с одеждой).

Для удобства одежду можно сортировать по назначению: на работу, для отдыха, для занятий спортом и т.д. Каждой группе лучше выделять свое место, чтобы ничего не спутать.

Это существенно сэкономит время на сборы.

Правила хранения

Иногда случаются неприятные сюрпризы: берешь в руки вещь, а с ней уже что-то не так.

Поэтому, чтобы вещи служили долго, не пренебрегайте этими правилами:

никогда не храните на вешалке трикотаж: свитера, кардиганы, платья. Они могут вытянуться под своим весом. Поэтому кладите такую ​​одежду на полочку;

жакеты и пиджаки застегивайте на все пуговицы. Так же и с верхней одеждой: куртками, тренчами, пальто. В противном случае они могут асимметрично деформироваться;

используйте вешалки по размеру. Если прогадаете, получите растянутые плечи на рубашках;

отдавайте предпочтение белым тремпелям — цветной пигмент рискует мигрировать на светлую ткань;

периодически проветривайте шкаф и следите, чтобы в нем не появилась моль. От летучего насекомого можно спасаться душистым мешочком с травами. Такие продаются в хозяйственных магазинах.

Благодаря этим правилам одежда всегда будет в идеальном состоянии.

Утраченный пазл

Итак, вы положили все на свои места. Удобное размещение одежды позволит увидеть наглядно, чего не хватает вашим комплектам. И вы поймете, какие позиции просятся в список покупок.

Оптимальное соотношение “низа” и “верха” в гардеробе составляет 1:3. То есть, на одни штаны приходится 2-3 топа.

Если будете наблюдать перекос, поработайте над восстановлением баланса.

Иногда может не хватать нужной обуви. Из-за чего все юбки и платья лежат без дела. Определите для себя пару, отвечающую и лайфстайлу, и стилистическим потребностям.

Для кого-то такой окажется пара белых кедов, для кого-то — невысокие каблуки.

Как на ладони окажется и цветовая гамма. У каждого человека свой набор любимых оттенков.

Если вас смущает однообразие красок, подумайте, чем бы вы хотели разбавить гардероб. Яркие аксессуары, принты, интересные фактуры станут акцентом в привычной серо-черной палитре.

Если же гардероб наоборот слишком пестрый, приобретите несколько базовых вещей нейтральных тонов.

Порядок в шкафу побуждает к новым сочетаниям. Таким образом, вы начнете управлять своим гардеробом. И будете одевать не то, к чему дотянется рука, а то, к чему будет лежать душа.

Но помните, что вещи должны быть не только красивыми, но и качественными, ведь тогда они придают стоимости вашему образу.

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