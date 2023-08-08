Как проходит операция по удалению катаракты: все, что необходимо знать о прогрессивном методе лечения заболевания

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, препятствующее прохождению света и вызывающее снижение зрения. Ее развитие приводит к значительному ухудшению зрительных функций. Лечение катаракты глаза медикаментами не приносит долгосрочного эффекта, поэтому основным способом ее устранения является операция.

Самым эффективным и прогрессивно развивающимся методом в хирургии катаракты является факоэмульсификация, подразумевающая ультразвуковое разрушение и последующее аспирирование помутневшего хрусталика, после чего вставляется новая искусственная линза. При выборе медицинского центра для проведения такой процедуры крайне важно доверять профессионалам с опытом и высоким уровнем квалификации.

Как происходит операция по замене хрусталика?

Современные медицинские клиники применяют ультразвуковую факоэмольсификацию катаракты, которая является безопасным и безболезненным методом, способным полноценно восстановить зрение. Таким способом проводится удаление катаракты в центре GlazGo.

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Метод подразумевает извлечение пораженного хрусталика и выполнение имплантации интраокулярной линзы. Такая операция на катаракту считается единственным способом оперативного вмешательства, после которого возможно полноценное восстановление здоровья глаза и остроты зрения.

Проведение операции возможно только при наличии высокотехнического оборудования: операционного микроскопа, микрохирургического ручного инструмента и микрохирургического комбайна. Сам процесс занимает до 15 минут и происходит в несколько этапов:

Для работы с хрусталиком создается сверхмалый разрез, длиной до 1,8 мм. Через него поддерживается гидродинамика притока жидкости в переднюю камеру глаза, и одновременная аспирация жидкостей внутри глаза. Сохранение баланса давлений позволяет во время операции сохранить в стабильном состоянии переднюю камеру. В это время с помощью ультразвука происходит разрушение пораженного хрусталика. От хирурга-офтальмолога требуются точные и оперативные действия. Далее проводится имплантация ИОЛ. Искусственные интраокулярные линзы бываю разного типа, и выбором конкретной модели занимается врач на подготовительном к процедуре этапе. Использование гибких линз позволяет проводить профилактику вторичных патологий.

Цена операции катаракты зависит от степени развития заболевания, типа выбранного имплантата, набора сопроводительных медикаментов и перечня анализов при подготовке к процедуре.

Почему врачи рекомендуют поменять хрусталик еще на ранней стадии заболевания?

Современные методы позволяют проводить операцию на любой стадии, как только был поставлен диагноз. И чем раньше будет оказано оперативное лечение глазу, тем меньше страдают окружающие ткани глаза и работоспособнее остаются его зрительные функции. Поэтому ранняя хирургия заболевания имеет такие преимущества:

Легкость проведения процедуры и минимальные временные затраты. Факоэмульсификация позволяет работать с несозревшей патологией, поэтому человек не должен испытывать дискомфорт из-за постепенно наступающей слепоты. Быстрая реабилитация с возможностью полноценных зрительных нагрузок на прооперированный орган сразу после прохождения лечения.

Удаление катаракты с помощью факоэмульсификации считается совершенным методом, потому что даже при работе с самыми сложными случаями риски развития осложнения не превышают 1%.

Период восстановления после хирургии катаракты

Пациента выписывают домой еще в день проведения процедуры. После окончания операции назначается медикаментозная терапия с помощью противовоспалительных или антимикробных капель. А также лечащий офтальмолог расписывает график обязательны осмотров. Чтобы восстановление глаза прошло максимально быстро и без осложнений, рекомендуется соблюдать такие принципы:

использовать только назначенные врачом препараты;

соблюдать интервальный режим между приемами и обработкой глаза;

в течение месяца ограничиваться физические нагрузки;

осмотр специалистом должен быть регулярным.

Врачи офтальмологической клиники GlazGo в Белой Церкви также рекомендуют соблюдать двигательный режим в поведении человека:

не тереть прооперированный глаз;

спать на противоположной стороне относительно пролеченного органа;

мыть голову, наклоняясь назад;

избегать тряски и вибраций.

Стандартно период восстановления длиться в пределах пяти недель. На это влияет наличие хронических заболеваний у пациента, состояние иммунной системы. При необходимости на этот срок офтальмолог может предложить очки для корректировки остроты зрения.

Кстати, раньше мы еще рассказывали, как правильно ухаживать за очками.

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