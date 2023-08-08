Как проходит операция по удалению катаракты: все, что необходимо знать о прогрессивном методе лечения заболевания

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, препятствующее прохождению света и вызывающее снижение зрения. Ее развитие приводит к значительному ухудшению зрительных функций. Лечение катаракты глаза медикаментами не приносит долгосрочного эффекта, поэтому основным способом ее устранения является операция.
Самым эффективным и прогрессивно развивающимся методом в хирургии катаракты является факоэмульсификация, подразумевающая ультразвуковое разрушение и последующее аспирирование помутневшего хрусталика, после чего вставляется новая искусственная линза. При выборе медицинского центра для проведения такой процедуры крайне важно доверять профессионалам с опытом и высоким уровнем квалификации.
Современные медицинские клиники применяют ультразвуковую факоэмольсификацию катаракты, которая является безопасным и безболезненным методом, способным полноценно восстановить зрение. Таким способом проводится удаление катаракты в центре GlazGo.
Метод подразумевает извлечение пораженного хрусталика и выполнение имплантации интраокулярной линзы. Такая операция на катаракту считается единственным способом оперативного вмешательства, после которого возможно полноценное восстановление здоровья глаза и остроты зрения.
Проведение операции возможно только при наличии высокотехнического оборудования: операционного микроскопа, микрохирургического ручного инструмента и микрохирургического комбайна. Сам процесс занимает до 15 минут и происходит в несколько этапов:
Цена операции катаракты зависит от степени развития заболевания, типа выбранного имплантата, набора сопроводительных медикаментов и перечня анализов при подготовке к процедуре.
Современные методы позволяют проводить операцию на любой стадии, как только был поставлен диагноз. И чем раньше будет оказано оперативное лечение глазу, тем меньше страдают окружающие ткани глаза и работоспособнее остаются его зрительные функции. Поэтому ранняя хирургия заболевания имеет такие преимущества:
Удаление катаракты с помощью факоэмульсификации считается совершенным методом, потому что даже при работе с самыми сложными случаями риски развития осложнения не превышают 1%.
Пациента выписывают домой еще в день проведения процедуры. После окончания операции назначается медикаментозная терапия с помощью противовоспалительных или антимикробных капель. А также лечащий офтальмолог расписывает график обязательны осмотров. Чтобы восстановление глаза прошло максимально быстро и без осложнений, рекомендуется соблюдать такие принципы:
Врачи офтальмологической клиники GlazGo в Белой Церкви также рекомендуют соблюдать двигательный режим в поведении человека:
Стандартно период восстановления длиться в пределах пяти недель. На это влияет наличие хронических заболеваний у пациента, состояние иммунной системы. При необходимости на этот срок офтальмолог может предложить очки для корректировки остроты зрения.
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