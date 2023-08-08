Як відбувається операція з видалення катаракти: все, що необхідно знати про прогресивний метод лікування захворювання

Катаракта — це помутніння кришталика ока, що перешкоджає проходженню світла і спричиняє зниження зору. Її розвиток призводить до значного погіршення зорових функцій. Лікування катаракти ока медикаментами не дає довгострокового ефекту, тому основним способом її усунення є операція.
Найефективнішим і прогресивним методом у хірургії катаракти є факоемульсифікація, що передбачає ультразвукове руйнування і подальше аспірування помутнілого кришталика, після чого вставляється нова штучна лінза. При виборі медичного центру для проведення такої процедури дуже важливо довіряти професіоналам із досвідом та високим рівнем кваліфікації.
Сучасні медичні клініки застосовують ультразвукову факоемольсифікацію катаракти, яка є безпечним та безболісним методом, здатним повноцінно відновити зір. У такий спосіб проводиться видалення катаракти у центрі GlazGo.
Метод передбачає вилучення ураженого кришталика та виконання імплантації інтраокулярної лінзи. Така операція на катаракту вважається єдиним способом оперативного втручання, після якого можливе повноцінне відновлення здоров’я ока та гостроти зору.
Проведення операції можливе лише за наявності високотехнічного обладнання: операційного мікроскопа, мікрохірургічного ручного інструменту та мікрохірургічного комбайна. Сам процес займає до 15 хвилин і відбувається у кілька етапів:
Ціна операції катаракти залежить від ступеня розвитку захворювання, типу обраного імплантату, набору супровідних медикаментів та переліку аналізів під час підготовки до процедури.
Сучасні методи дозволяють проводити операцію на будь-якій стадії, як тільки було поставлено діагноз. І чим раніше буде проведено оперативне лікування ока, тим менше постраждають тканини, що його оточують, і тим працездатнішими залишаться його зорові функції. Тому рання хірургія захворювання має такі переваги:
Видалення катаракти за допомогою факоемульсифікації вважається досконалим методом, оскільки навіть при роботі з найскладнішими випадками ризик розвитку ускладнення не перевищує 1%.
Пацієнта виписують додому ще у день проведення процедури. Після закінчення операції призначається медикаментозна терапія за допомогою протизапальних чи антимікробних крапель. Також лікар-офтальмолог розписує графік обов’язкових оглядів.
Щоб відновлення ока пройшло максимально швидко і без ускладнень, рекомендується дотримуватися таких принципів:
Лікарі офтальмологічної клініки GlazGo у Білій Церкві також рекомендують дотримуватись рухового режиму в поведінці людини:
Стандартно період відновлення триває не більше п’яти тижнів. На це впливає наявність хронічних захворювань у пацієнта, стан імунної системи. За потреби на цей термін офтальмолог може запропонувати окуляри для коригування гостроти зору.
До речі, раніше ми ще розповідали, як правильно доглядати за окулярами.
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