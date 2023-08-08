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Як відбувається операція з видалення катаракти: все, що необхідно знати про прогресивний метод лікування захворювання

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 08 Серпня 2023, 16:45
Як відбувається операція з видалення катаракти: все, що необхідно знати про прогресивний метод лікування захворювання
Фото: Unsplash

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