Як відбувається операція з видалення катаракти: все, що необхідно знати про прогресивний метод лікування захворювання

Катаракта — це помутніння кришталика ока, що перешкоджає проходженню світла і спричиняє зниження зору. Її розвиток призводить до значного погіршення зорових функцій. Лікування катаракти ока медикаментами не дає довгострокового ефекту, тому основним способом її усунення є операція.

Найефективнішим і прогресивним методом у хірургії катаракти є факоемульсифікація, що передбачає ультразвукове руйнування і подальше аспірування помутнілого кришталика, після чого вставляється нова штучна лінза. При виборі медичного центру для проведення такої процедури дуже важливо довіряти професіоналам із досвідом та високим рівнем кваліфікації.

Як відбувається операція із заміни кришталика?

Сучасні медичні клініки застосовують ультразвукову факоемольсифікацію катаракти, яка є безпечним та безболісним методом, здатним повноцінно відновити зір. У такий спосіб проводиться видалення катаракти у центрі GlazGo.

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Метод передбачає вилучення ураженого кришталика та виконання імплантації інтраокулярної лінзи. Така операція на катаракту вважається єдиним способом оперативного втручання, після якого можливе повноцінне відновлення здоров’я ока та гостроти зору.

Проведення операції можливе лише за наявності високотехнічного обладнання: операційного мікроскопа, мікрохірургічного ручного інструменту та мікрохірургічного комбайна. Сам процес займає до 15 хвилин і відбувається у кілька етапів:

Для роботи з кришталиком створюється надмалий розріз довжиною до 1,8 мм. Через нього підтримується гідродинаміка припливу рідини в передню камеру ока й одночасна аспірація рідин всередині ока. Збереження балансу тиску дозволяє під час операції зберегти у стабільному стані передню камеру. У цей час за допомогою ультразвуку відбувається руйнування ураженого кришталика. Від хірурга-офтальмолога потрібні точні та оперативні дії. Далі проводиться імплантація ІОЛ. Штучні інтраокулярні лінзи бувають різного типу, і вибором конкретної моделі займається лікар на підготовчому до процедури етапі. Використання гнучких лінз дозволяє проводити профілактику вторинних патологій.

Ціна операції катаракти залежить від ступеня розвитку захворювання, типу обраного імплантату, набору супровідних медикаментів та переліку аналізів під час підготовки до процедури.

Чому лікарі рекомендують замінити кришталик ще на ранній стадії захворювання?

Сучасні методи дозволяють проводити операцію на будь-якій стадії, як тільки було поставлено діагноз. І чим раніше буде проведено оперативне лікування ока, тим менше постраждають тканини, що його оточують, і тим працездатнішими залишаться його зорові функції. Тому рання хірургія захворювання має такі переваги:

Легкість проведення процедури та мінімальні часові витрати. Факоемульсифікація дозволяє працювати з незрілою патологією, тому людина не повинна відчувати дискомфорт через поступову сліпоту. Швидка реабілітація з можливістю повноцінних зорових навантажень на прооперований орган відразу після лікування.

Видалення катаракти за допомогою факоемульсифікації вважається досконалим методом, оскільки навіть при роботі з найскладнішими випадками ризик розвитку ускладнення не перевищує 1%.

Період відновлення після хірургії катаракти

Пацієнта виписують додому ще у день проведення процедури. Після закінчення операції призначається медикаментозна терапія за допомогою протизапальних чи антимікробних крапель. Також лікар-офтальмолог розписує графік обов’язкових оглядів.

Щоб відновлення ока пройшло максимально швидко і без ускладнень, рекомендується дотримуватися таких принципів:

використовувати лише призначені лікарем препарати;

дотримуватись інтервального режиму між прийомами ліків та обробкою ока;

протягом місяця обмежувати фізичні навантаження;

огляд спеціалістом має бути регулярним.

Лікарі офтальмологічної клініки GlazGo у Білій Церкві також рекомендують дотримуватись рухового режиму в поведінці людини:

не терти проопероване око;

спати на протилежному боці щодо пролікованого органу;

мити голову, нахиляючись назад;

уникати трясіння та вібрацій.

Стандартно період відновлення триває не більше п’яти тижнів. На це впливає наявність хронічних захворювань у пацієнта, стан імунної системи. За потреби на цей термін офтальмолог може запропонувати окуляри для коригування гостроти зору.

До речі, раніше ми ще розповідали, як правильно доглядати за окулярами.

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