Как прописать ребенка через Дію: пошаговая инструкция для родителей

Во время полномасштабного вторжения вопрос жилья и всего, что оно тянет за собой, отошел на задний фон. В то же время, украинская цифровая инфраструктура рассчитана на то, что решать любые дела, связанные с документами, можно быстро и удобно по телефону.
В частности, речь идет о Дії. Как прописать ребенка через Дію и какие документы нужны для этого — рассказываем дальше в материале.
Зарегистрировать место жительства ребенка можно через приложение Дія. Прописать ребенка можно только по месту жительства хотя бы одного из родителей.
Также важно помнить, что жилье, в котором прописывают ребенка, не может быть в ипотеке.
Также важно помнить, что жилье, в котором прописывают ребенка, не может быть в ипотеке.
Чтобы прописать ребенка через Дію, необходимо выполнить несколько шагов в приложении.
Теперь через Дію можно также купить и продать автомобиль. Как купить и продать автомобиль через Дію, мы рассказывали в другом материале.
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